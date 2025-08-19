Congress Vs BJP : राहुल गांधींच्या यात्रेचा बिहारमध्ये काहीही उपयोग नाही : संबित पात्रा

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरपडताळणीला (एसआयआर) काँग्रेसकडून होत असलेला विरोध म्हणजे घुसखोरांना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. ‘‘काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून घटनात्मक संस्थांवर आरोप केले जात आहेत. या लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. निवडणुकीत जर गैरप्रकार झाला असेल तर सर्वप्रथम राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला पाहिजे,’’ अशी टिपणी पात्रा यांनी केली. .‘‘नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याआधी ममता बॅनर्जी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या निवडणुकीनंतरच त्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यामुळे त्यांनीही राजीनामा द्यावा,’’ असा टोला पात्रा यांनी लगावला. ‘एसआयआर’ला विरोधी पक्षांकडून संसदेत केला जात असलेला विरोध हे दुसरे तिसरे काही नसून घुसखोरांना केली जात असलेली मदत आहे, असे पात्रा म्हणाले.‘‘ राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये जी यात्रा काढली आहे, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही,’’ असे संबित पात्रा म्हणाले..गांधी परिवारावर टीका‘‘राम मंदिराबाबतचा निकाल आल्यानंतर विरोधकांनी, न्यायालयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. देशाच्या लष्कराला यांनी गुंड असे संबोधले होते; तर ऑपरेशन सिंदूर आणि हवाई हल्ल्याचे पुरावेही मागितले होते. पंतप्रधान पदाच्या खुर्चीला हे लोक सिंहासन समजतात आणि त्या खुर्चीवर बसणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे मानतात,’’ असे म्हणत पात्रा यांनी गांधी घराण्यावर टीका केली..स्थलांतरितांसाठी श्रमश्री योजना जाहीरकोलकता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज स्थलांतरित मजुरांसाठी ‘श्रमश्री’ योजना जाहीर केली. ‘‘भाजपशासित राज्यांमध्ये बंगाली भाषिकांवर हल्ले होत असल्याने या मजुरांसाठी पुनर्वसन धोरण राबविले जाणार आहे,’’ असे ममता यांनी सांगितले. यानुसार परराज्यात काम करणाऱ्या ज्या बंगाली भाषिक मजुरांना परतायचे आहे, त्यांना सरकारकडून १२ महिने किंवा त्याआत नोकरी लागेपर्यंत पाच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.