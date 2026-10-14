Bihar Boat Accident : बिहारमध्ये गंगा नदीत बोट उलटली; १३ जणांचा मृत्यू, दोघांना वाचविण्यात यश

बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यातील राघोपूर विधानसभा मतदारसंघात गंगा नदीत बोट उलटून झालेल्या दुर्घटनेत १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी संध्याकाळी घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृतांमध्ये प्रामुख्याने काही मुलांचा समावेश असून, ही मुले शेजारच्या गावात मेजवानीसाठी गेली होती. तेथून परतत असताना त्यांची बोट गंगा नदीत उलटल्याने ही दुर्घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू करण्यात आले..या घटनेनंतर बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी दुःख व्यक्त केले असून, मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच बचावकार्य वेगाने पूर्ण करण्यासह जखमींना योग्य वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत..Bihar Jharkhand Water Dispute: बिहार-झारखंडमधील २५ वर्षांचा तंटा मिटला; सोन नदीच्या पाणीवाटपावर अखेर एकमत, अधिक फायदा कोणाला? . प्रत्येकी चार लाखांची मदत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मंगळवारी रात्री निवेदन जारी करून या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला. निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाल्याची बातमी अत्यंत दुःखद आणि हृदयद्रावक असल्याचे त्यांनी म्हटले. या कठीण प्रसंगी राज्य सरकार शोकाकुल कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai News: खवळलेल्या समुद्रात हायस्पीड बोट बुडाली, नांगरण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह; गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील घटना.राज्य सरकारतर्फे मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपये अनुग्रह राशी म्हणून दिले जाणार आहेत. बचावकार्याला गती देणे आणि जखमींना शक्य तितके चांगले उपचार मिळवून देणे याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..तेजस्वी यादव आज राघोपूरला भेट देणारराघोपूरचे आमदार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) कार्याध्यक्ष तेजस्वी यादव यांनीही या दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी स्थानिक रहिवासी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी फोनवरून संवाद साधला. तसेच बचावकार्याची सद्यस्थिती आणि वैद्यकीय उपचारांबाबत माहिती घेतली. तेजस्वी यादव सध्या दिल्लीत असून, बुधवारी पाटण्यात परतल्यानंतर ते तातडीने राघोपूरला भेट देणार आहेत. अपघातात कुटुंबीय गमावलेल्या नागरिकांप्रती त्यांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत..अतिरिक्त पथके तैनात करण्याची मागणीतेजस्वी यादव यांनी वैशालीचे जिल्हा दंडाधिकारी (DM) आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली. घटनास्थळी जास्तीत जास्त बचाव पथके तैनात करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. रात्रीच्या वेळीही बचावकार्य सुरू असून, मदतकार्यासाठी राष्ट्रीय जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांनाही घटनास्थळी पाठवण्यात आले आहे. दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून मदतकार्य सुरू असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.