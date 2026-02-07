देश
Jain Dharamshala : पावापुरी दर्शनासाठी आले अन् काळाने घातली झडप; जैन धर्मशाळेत चार पर्यटकांचे मृतदेह सापडल्याने उडाली खळबळ
Four Bengaluru Tourists Found Dead in Rajgir Jain Dharamshala : सर्व मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. प्राथमिक तपासात आत्महत्येचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
बंगळूर : बिहारमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ राजगीर येथील दिगंबर जैन धर्मशाळेतील (Jain Dharamshala in Bihar) एका खोलीत बंगळूर येथील चार पर्यटक (Bengaluru Tourists) संशयास्पद परिस्थितीत मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. मृतांमध्ये दोन पुरुष आणि दोन महिलांचा समावेश असून, ते बंगळूरचे रहिवासी होते. त्यांनी राजगीरला येण्यापूर्वी नेपाळला भेट दिल्याची माहिती आहे.