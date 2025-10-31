देश

Bihar ASI Case : धारदार शस्त्राने पोलिस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या; मृतदेह फेकला निर्जन भागात, संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचं वातावरण

Killed of ASI Anirudh Kumar Shocks Siwan District : बिहारच्या सीवन जिल्ह्यात एएसआय अनिरुद्ध कुमार यांची अज्ञातांनी हत्या केली. त्यांचा मृतदेह निर्जन भागात सापडल्याने पोलिस दलात खबळबळ उडाली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Bihar ASI Case : बिहारच्या सीवन जिल्ह्यात एक थरारक आणि संतापजनक घटना घडली आहे. दरौंडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले सहाय्यक उपनिरीक्षक (एएसआय) अनिरुद्ध कुमार यांची अज्ञात व्यक्तींनी निर्घृण हत्या केली असून, त्यांचा मृतदेह निर्जन भागात फेकून देण्यात आला आहे. या घटनेने पोलिस दलात खळबळ उडाली असून संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

