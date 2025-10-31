Bihar ASI Case : धारदार शस्त्राने पोलिस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या; मृतदेह फेकला निर्जन भागात, संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचं वातावरण

Bihar ASI Case : बिहारच्या सीवन जिल्ह्यात एक थरारक आणि संतापजनक घटना घडली आहे. दरौंडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले सहाय्यक उपनिरीक्षक (एएसआय) अनिरुद्ध कुमार यांची अज्ञात व्यक्तींनी निर्घृण हत्या केली असून, त्यांचा मृतदेह निर्जन भागात फेकून देण्यात आला आहे. या घटनेने पोलिस दलात खळबळ उडाली असून संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अनिरुद्ध कुमार बुधवारी रात्री नागरी परिसरातून जात असताना त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमांमुळे घटनास्थळीच त्यांचा मृत्यू झाला. पहाटे स्थानिक रहिवाशांना त्यांचा मृतदेह सिरसा नवका टोल परिसरात आढळून आला, त्यानंतर पोलिस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपास सुरू केला..हत्या का करण्यात आली, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. मात्र, प्राथमिक तपासात ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेमुळे बिहार पोलिसांची प्रतिमा आणि कायदा-सुव्यवस्था या दोन्हीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..Pakistan Terror Factory : अफगाण सुरक्षा दलांनी उघड केला पाकिस्तानचा काळा कारनामा; ISIS दहशतवाद्याचा व्हिडिओ व्हायरल, पाहा काय म्हणतोय दहशतवादी? .वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास वेगाने पुढे नेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, दरौंडा पोलिस ठाण्यात शोकाचे वातावरण असून सहकाऱ्यांनी अनिरुद्ध कुमार यांना आदरांजली अर्पण केली. बिहारमध्ये पोलिसांवर हल्ल्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सहरसा येथे गुन्हेगारांनी पोलिसांवर गोळीबार केला होता, ज्यात एक जवान गंभीर जखमी झाला होता..अवैध दारू तस्करी आणि गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना सतत अशा हल्ल्यांचा सामना करावा लागत आहे. बिहार पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, तर राज्यात पोलिस सुरक्षेबाबत चिंता पुन्हा एकदा वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.