Bihar Train Accident : बिहारमध्ये मोठा रेल्वे अपघात ! मालगाडीचे डबे पुलावरुन नदीत कोसळले... रेल्वे वाहतूक ठप्प

बिहारमध्ये एक मोठा रेल्वे अपघात झाला.जमुई जिल्ह्याजवळ झालेल्या या अपघातामुळे अनेक गाड्यांचे कामकाज प्रभावित झाले आहे.पूर्व रेल्वेच्या आसनसोल विभागाच्या जसिडीह-झाझा मुख्य मार्गावर शनिवारी रात्री १२:०० वाजताच्या सुमारास सिमेंट वाहून नेणारी मालगाडी रुळावरून घसरली. मालगाडीचे तीन डबे बथुआ नदीत पडले. . मिळालेल्या माहितीनुसार, जसिडीह-झाझा मुख्य मार्गावरील तेलवा बाजार हॉल्टजवळ बथुआ नदीवर असलेल्या पुल क्रमांक ६७६ वर हा अपघात झाला. जसिडीहहून वरच्या मार्गावर जाणारी सिमेंटने भरलेली मालगाडीचा अपघात झाला पुलावरून तीन डबे नदीत पडले, तर दोन डबे पुलावरच ट्रेनपासून वेगळे झाले. मालगाडीचे डझनभर डबे एकमेकांवर आदळले आणि जसिडीह-झाझा मुख्य मार्गाच्या डाउन ट्रॅकवर आले. अपघाताचे कारण सध्या अस्पष्ट आहे. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती मिळताच, रात्री उशिरा संबंधित अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवण्यात आले. रात्रीच्या अंधारामुळे अद्याप नुकसान किती झाले हे समोर आलेले नाही. मालगाडीच्या गाड्या डाउन ट्रॅकवर आल्यामुळे मध्यरात्रीपासून या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.अनेक रेल्वे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.