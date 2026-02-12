जावयासोबत पळून गेलेल्या महिलेचं नवं कांड, १० महिन्यानंतर बहिणीच्या नवऱ्यासोबत पळाली; दोन लाख रोकड अन् दागिनेही गायब

मुलीचं लग्न ज्याच्याशी ठऱवलं त्याच्यासोबतच पळून गेलेली महिला पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. होणाऱ्या जावयासोबत लग्न न करताच दहा महिने राहिल्यानंतर आता महिला बहिणीच्या नवऱ्यासोबत पळून गेलीय. इतकंच नाही, तर तिने जाताना दोन लाख रोकड आणि दागिनेसुद्धा पळवून नेले आहेत. या प्रकरणी राहुल नावाच्या तरुणानं पोलिसात तक्रार केलीय. २०२५ च्या एप्रिलमध्ये महिलेच्या मुलीचं लग्न राहुलसोबत ठरलं होतं..महिला तिचा होणारा जावई राहुलसोबत लग्नाच्या १२ दिवस आधी पळून गेली होती. तेव्हाही ती घरातून पैसे आणि दागिने घेऊन पळाल्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळी पाच लाखाचे दागिने आणि साडेतीन लाख रुपये गायब होते असं घरच्यांनी म्हटलं होतं. तर मुलीने सांगितलं होतं की आईने घरात दहा रुपयेसुद्धा मागे ठेवले नाहीत..पोलीस की दलाल? मदत मागायला आलेल्या तरुणीला पाठवलं बुधवार पेठेत, पोलीस ठाण्यातच 'सौदा'; निलंबन अन् कोंम्बिग ऑपरेशनचा दिखावा.महिलेनं होणाऱ्या जावयाला स्मार्टफोन दिला होता. दोघांमध्ये सतत कॉल सुरू झाले. लग्नाच्या तयारीसाठी बोलणं होत असेल असं घरच्यांना वाटलं. पण जेव्हा हे बोलणं जास्त वाढलं तेव्हा घरच्यांना संशय आला..लग्नाला १२ दिवस राहिले असतानाच महिला राहुलसोबत पळून गेली. ते दोघेही अलीगढहून कासगंज आणि बरेलीहून बिहारमधील मुजफ्फरपूर इथं पोहोचले. तिथून ते नेपाळला जाणार होते. दरम्यान, त्यांना सगळीकडेच आपली चर्चा सुरू झाल्याचं कळलं आणि प्लॅन बदलून पोलीस ठाण्यात पोहोचले..पोलिसांनी चौकशी केली तेव्हा महिलेनं पतीवर मारहाणीचे आरोप केले आणि घरातून हकलण्याची धमकी दिल्याचंही सांगितलं. तर राहुलने दोघांच्या संमतीनेच आम्ही सोबत गेलो होतो असं सांगितलं होतं. शेवटी पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दोघांना सोबत जाण्यास परवानगी दिली होती..दोघेही दहा महिने बिहारमध्ये एकत्र राहिले. पण आता राहुलने आरोप केला आहे की महिला मला सोडून आता तिच्या बहिणीच्या नवऱ्यासोबत गेलीय. जाताना दोन लाख रोकड आणि काही दागिने नेल्याचा आरोपही त्याने केला. मी तिच्यासाठी घर सोडलं, समाजात वाईट झालो आणि आता तीच मला सोडून गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.