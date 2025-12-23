कुख्यात गुंड बिक्लू शिव हत्या प्रकरण : 'या' आमदारावर अटकेची टांगती तलवार; पसार झालेल्या माजी मंत्र्याचा महाराष्ट्र-गोव्यात शोध सुरू

बंगळूर : कुख्यात गुंड शिवप्रकाश ऊर्फ ‘बिक्लू शिव’ हत्या प्रकरणात अटकेची भीती वाटत असल्याने माजी मंत्री आणि आमदार भैरती बसवराजू हे पसार (Biklu Shiva Case) झाल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या शोधासाठी सीआयडी पोलिसांकडून लूकआऊट नोटीस (एलओसी) जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..बेळगाव येथील विधिमंडळ अधिवेशनासाठी गेलेले आमदार बसवराजू हे तेथूनच महाराष्ट्र किंवा गोव्याकडे रवाना झाले असून, सध्या ते अज्ञात ठिकाणी लपून बसल्याची माहिती आहे. यामुळे सीआयडीची तीन विशेष पथके दोन ते तीन राज्यांमध्ये त्यांचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, ते परदेशात पळून जाण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व विमानतळांच्या सुरक्षा यंत्रणांना ‘लूकआऊट’ नोटीस देण्याची तयारी केली आहे. तसेच रेल्वे स्थानकांनाही याबाबत माहिती दिल्याचे सीआयडीच्या सूत्रांनी सांगितले..कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बसवराजू यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मोबाईल फोन बंद करून संपर्क तोडला. जामीन अर्ज नामंजूर झाल्यानंतरच ते अज्ञातस्थळी गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. के. आर. पुरा येथील त्यांच्या निवासस्थानीही ते उपस्थित नसल्याचे आढळून आले आहे..Crypto Scam : क्रिप्टो गुंतवणूक घोटाळा उघड! कर्नाटक ते दिल्लीपर्यंत ईडीची मोठी कारवाई, तीन राज्यांत एकाचवेळी 21 ठिकाणी छापे.बेळगाव येथे झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात बसवराजू उपस्थित होते. मात्र, त्यानंतर त्यांनी अधिवेशनाला दांडी मारली. पोलिस चौकशीदरम्यान त्यांनी खोटी माहिती दिल्याचेही समोर आले आहे. उच्च न्यायालयात सरकारी विशेष वकील (एसपीपी) जगदीश यांनी, या प्रकरणात बसवराजू यांच्या सहभागाचे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत, असा युक्तिवाद केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर सीआयडी पथक त्यांच्या अटकेसाठी सक्रिय झाले आहे..कुख्यात गुंड आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक ‘बिक्लू शिव’ (वय अंदाजे ४० ते ४४) याची १५ जुलै २०२५ रोजी रात्री निर्घृण हत्या केली होती. बंगळूरच्या हलसूर (भारतीनगर) परिसरातील मिनी अव्हेन्यू रोडवरील त्याच्या घरासमोरच ८ ते १२ जणांच्या टोळीने त्यांची हत्या केली. ही घटना त्याच्या आईसमोरच घडली. हल्ल्याचे व्हिडिओही समोर आले आहेत. त्याच्यावर भारतीनगर पोलिस ठाण्यात ११ हून अधिक गुन्हे दाखल होते. याबाबत आई विजयलक्ष्मी यांनी भारतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.