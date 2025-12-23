देश

कुख्यात गुंड बिक्लू शिव हत्या प्रकरण : 'या' आमदारावर अटकेची टांगती तलवार; पसार झालेल्या माजी मंत्र्याचा महाराष्ट्र-गोव्यात शोध सुरू

Biklu Shiva Case : Political Angle Emerges - कुख्यात गुंड आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक ‘बिक्लू शिव’ (वय अंदाजे ४० ते ४४) याची १५ जुलै २०२५ रोजी रात्री निर्घृण हत्या केली होती.
Biklu Shiva Case

Biklu Shiva Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : कुख्यात गुंड शिवप्रकाश ऊर्फ ‘बिक्लू शिव’ हत्या प्रकरणात अटकेची भीती वाटत असल्याने माजी मंत्री आणि आमदार भैरती बसवराजू हे पसार (Biklu Shiva Case) झाल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या शोधासाठी सीआयडी पोलिसांकडून लूकआऊट नोटीस (एलओसी) जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
MLA
police case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com