'बाळांनो I Love You…'; पती-पत्नीचा मृतदेह घरात संशयास्पद अवस्थेत आढळला, भिंतीवर लिपस्टिकनं लिहिलेला मेसेज; 'त्या' व्यक्तीचं घेतलं नाव

Bilaspur Couple Death Case : छत्तीसगडमधील बिलासपूर शहरात पती-पत्नीचे मृतदेह घरात संशयास्पद अवस्थेत सापडल्याने खळबळ माजली आहे. सरकंडा पोलीस ठाण्याच्या (Sarkanda Police Station) हद्दीतील अटल आवास कॉलनी परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..नेमकं प्रकरण काय?मृत पतीचे नाव राज तांबे, तर पत्नीचे नाव नेहा उर्फ शिवानी तांबे असे आहे. सुमारे 10 वर्षांपूर्वी या दोघांनी प्रेमविवाह केला होता. दोघेही एका खासगी कंपनीत सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत होते. त्यांना तीन लहान मुले आहेत..Mumbai Crime : कुर्ल्यात वाढदिवस सेलिब्रेशनदरम्यान मित्रांनी अंगावर पेट्रोल ओतून अब्दुल रहमानला जाळलं; धक्कादायक घटना CCTV मध्ये कैद.सोमवारी दुपारपर्यंत दोघेही बाहेर न आल्यानं नेहाची आई रीना चिन्ना मुलीकडे पाहण्यासाठी आली. घराचा दरवाजा उघडताच तिला हे धक्कादायक चित्र दिसले. नेहा पलंगावर मृतावस्थेत आढळली, तर राजने पंख्याला गळफास घेतल्याचे आढळले..भिंतीवर लिहिलेला लिपस्टिकने मेसेजघटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोट मिळाली असून, त्याहून धक्कादायक म्हणजे घराच्या भिंतीवर लिपस्टिकने लिहिलेला मेसेज सापडला. या संदेशात राजेश विश्वास नावाच्या व्यक्तीचे नाव आणि मोबाइल नंबर स्पष्ट लिहिला होता. पतीने आपल्या मृत्यूसाठी या व्यक्तीला जबाबदार धरले आहे, असे मेसेजमधून दिसून येते..संदेशानुसार, पत्नीचे त्या व्यक्तीसोबत फोनवर बोलणे होत असल्यामुळे नवरा-बायकोमध्ये सातत्याने वाद होत होते. भिंतीवर तिन्ही मुलांसाठी भावनिक संदेशही लिहिला होता, "राजेश विश्वासमुळे आम्ही मरत आहोत… बाळांनो I Love You.".हत्या आणि आत्महत्येचा संशयफॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी तपास करून पुरावे गोळा केले. पत्नीच्या गळ्यावर ओरखड्यांच्या खुणा दिसल्याने पोलिसांना संशय आहे की, राजने प्रथम पत्नीचा गळा दाबून खून केला आणि नंतर स्वतःने आत्महत्या केली असावी..शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, चारित्र्यावरून संशय घेण्याच्या कारणावरून या दोघांमध्ये अनेकदा भांडण होत असे. या दुर्दैवी घटनेमुळे त्यांच्या तीनही मुलांना एका क्षणात आई-वडिलांचे छत्र गमवावे लागले आहे. पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, भिंतीवर उल्लेख केलेल्या राजेश विश्वास या व्यक्तीचा शोध घेतला जात आहे..