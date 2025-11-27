देश

'बाळांनो I Love You…'; पती-पत्नीचा मृतदेह घरात संशयास्पद अवस्थेत आढळला, भिंतीवर लिपस्टिकनं लिहिलेला मेसेज; 'त्या' व्यक्तीचं घेतलं नाव

Bilaspur Couple Found Dead Under Suspicious Circumstances : बिलासपूरमध्ये नवरा-बायको मृतावस्थेत सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. भिंतीवर लिहिलेल्या मेसेजमध्ये एका व्यक्तीचे नाव, नंबर आणि मुलांसाठी संदेश आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Bilaspur Couple Death Case : छत्तीसगडमधील बिलासपूर शहरात पती-पत्नीचे मृतदेह घरात संशयास्पद अवस्थेत सापडल्याने खळबळ माजली आहे. सरकंडा पोलीस ठाण्याच्या (Sarkanda Police Station) हद्दीतील अटल आवास कॉलनी परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

police case
crime marathi news
wife and husband

