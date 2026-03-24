Bilimora Waghai Railway: १०० वर्षांची ‘मिनी ट्रेन’ आजही धावते; बिलीमोरा-वाघई रेल्वे आदिवासींची जीवनवाहिनी

नितीन बिनकरबिलीमोरा (गुजरात) : घनदाट जंगल, डोंगररांगा, अधूनमधून दिसणारी छोटी आदिवासी गावे आणि सुमारे २० किमी प्रतितास वेगाने धावणारी शतकाहून जुनी मिनी ट्रेन... बिलीमोरा ते वाघई या नॅरो गेज रेल्वेमधून प्रवास करताना जणू रेल्वेच्या इतिहासातच प्रवेश केल्याचा अनुभव येतो..आधुनिक रेल्वेच्या वेगवान युगातही ही छोटी ट्रेन आजही दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी केवळ वाहतुकीचे साधन नाही, तर जीवनाशी जोडलेली एक महत्त्वाची कडी ठरत आहे..पश्चिम रेल्वेद्वारे चालवली जाणारी ही १०० वर्षांहून अधिक जुनी रेल्वे गुजरातमधील डांग जिल्ह्यातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागासाठी आजही महत्त्वाची वाहतूक सुविधा आहे. उत्पन्नापेक्षा सामाजिक बांधिलकी जपत ही सेवा सुरू ठेवण्यात आल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.. मराठमोळ्या गायकवाड घराण्याचा वारसा१९१३ मध्ये तत्कालीन बडोदा संस्थानाचे मराठमोळे शासक महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या कारकीर्दीत या रेल्वेमार्गाची सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला जंगलातील सागवान लाकडाची वाहतूक करण्यासाठी हा मार्ग उभारण्यात आला होता. मात्र कालांतराने हा मार्ग स्थानिक नागरिकांसाठी मुख्य प्रवासी वाहतूक साधन बनला. स्वातंत्र्यानंतर पश्चिम रेल्वे झोन स्थापन झाल्यानंतर हा रेल्वेमार्ग पश्चिम रेल्वेकडे वर्ग करण्यात आला आणि तेव्हापासून ही सेवा सातत्याने सुरू आहे..६३ किमीचा प्रवास; तीन तासांचा कालावधीबिलीमोरा ते वाघई हा रेल्वेमार्ग सुमारे ६३ किलोमीटर लांबीचा असून ही ट्रेन हा प्रवास सुमारे तीन तासांत पूर्ण करते. या मार्गावर 'वन ट्रेन ओन्ली सिस्टम' लागू असून संपूर्ण ट्रॅकवर एकावेळी एकच ट्रेन धावते. त्यामुळे पारंपरिक सिग्नलिंग प्रणालीची गरज भासत नाही.या मार्गावर सुमारे ६५ लेव्हल क्रॉसिंग गेट आहेत. त्यापैकी काही ठिकाणी ट्रेन थांबवून रेल्वे कर्मचारी स्वतः उतरून गेट बंद करतात, ट्रेन पुढे गेल्यानंतर पुन्हा गेट उघडतात. आजच्या आधुनिक युगातही अशी पद्धत पाहायला मिळणे हे या मार्गाचे वेगळेपण ठरते..दिवसाला चार फेऱ्याया मार्गावर दररोज चार सेवा (दोन अप आणि दोन डाउन) चालवल्या जातात. साधारण पाच ते सहा डब्यांसह ही ट्रेन धावते. २०२१ पर्यंत या ट्रेनमध्ये केवळ नॉन-एसी डबे होते. मात्र पर्यटनाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन एक वातानुकूलित विस्टाडोम कोच जोडण्यात आला आहे.जंगल आणि निसर्गरम्य परिसरातून जाणाऱ्या या मार्गामुळे इको-टुरिझम आणि धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळत आहे..उत्पन्नापेक्षा सामाजिक जबाबदारीला प्राधान्यरेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, हा मार्ग मोठ्या उत्पन्नाचा स्रोत नसला तरी दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना जोडणारी ही महत्त्वाची सामाजिक सेवा आहे. स्थानिकांना सुरक्षित आणि परवडणारी वाहतूक सुविधा देणे हेच या सेवेचे खरे यश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.ऐतिहासिक वारसा जपत देखभालया मार्गावरील डबे साधारण १५ ते २० वर्षे जुने असून विस्टाडोम कोच तुलनेने नवीन आहे. इंजिन, डबे आणि ट्रॅकची नियमित देखभाल करण्यासाठी रेल्वेकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. हा मार्ग 'हेरिटेज सेक्शन' म्हणून जतन करण्यावर रेल्वेचा भर आहे..ब्रॉड गेज रूपांतरणाबाबत अद्याप निर्णय नाहीदेशभरात अनेक नॅरो गेज मार्गांचे ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. मात्र बिलीमोरा ते वाघई मार्गाबाबत सध्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यालाही तितकेच महत्त्व दिले जात असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.११ स्थानके; अनेक गावांना जोडणारी रेल्वेया मार्गावर बिलीमोरा, गणदेवी , चिखली रोड, रानकुवा , धोलिकुवा, अनावल, उनाई-वांसदा रोड, केवडी रोड, काला आंबा, डूगरडा आणि वाघई अशी स्थानके असून या मार्गामुळे अनेक लहान गावे रेल्वेशी जोडली गेली आहेत.आदिवासी भागासाठी आजही जीवनवाहिनीडांग जिल्हा हा प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्या असलेला भाग आहे. शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठ आणि रोजगारासाठी या भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात या ट्रेनवर अवलंबून आहेत. तसेच जंगलातील उत्पादने आणि स्थानिक वस्तू बाजारात नेण्यासाठीही ही ट्रेन उपयुक्त ठरते..आमच्या गावातून शहरात जायला सार्वजनिक दुसरी सोय नाही. बाजार, हॉस्पिटल किंवा सरकारी कामासाठी आम्ही या ट्रेनवरच अवलंबून असतो. भाडेही परवडणारे आहे त्यामुळे आमच्यासाठी ही ट्रेनच आधार आहे.- नसीम सोहेल पठाण, वाघई,मी लहान होते तेव्हापासून ही ट्रेन बघते आहे. आधी आम्ही बाजारात जायला, नातेवाईकांकडे जायला याच ट्रेनने जायचो आणि आजही जातो. ट्रेनचा वेग कमी आहे पण आमच्यासाठी ती खूप महत्त्वाची आहे. ही ट्रेन आमच्या आयुष्याचा एक भागच झाली आहे.- कमली भाभोर, गंदेवी.या ऐतिहासिक नॅरो गेज ट्रेनमध्ये काम करण्याचा वेगळाच अनुभव आहे. ही केवळ ट्रेन नाही तर आदिवासी भागातील लोकांसाठी जीवनवाहिनी आहे. २९ वर्षे सेवा करताना प्रवाशांशी एक वेगळं नातं तयार झालं आहे. या मार्गावर काम करताना नेहमीच समाधान मिळतं.- दिनेश डी वरिष्ठ पॅसेंजर ट्रेन मॅनेजर. 