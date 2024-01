नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं आज ५६ वकील आणि अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड (AoR) यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केलं आहे. यामध्ये बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार आणि कुटुंबियांच्या हत्या प्रकरणातील वकील अॅड. शोभा गुप्ता यांना बढती मिळाली आहे. (Bilkis Bano lawyer Advocate on Record Shobha Gupta gets senior designation from supreme court)