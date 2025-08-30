नातवाच्या बड्डेला आज्जी गेली, गिफ्टवरून वाद; जावयाने पत्नीसह सासूला संपवलं, दुहेरी हत्याकांडाने दिल्ली हादरली

पतीने पत्नीसह त्याच्या सासूची हत्या केल्याच्या घटनेनं दिल्लीत खळबळ उडालीय. दिल्लीच्या रोहिणी सेक्टर १७ मध्ये मायलेकींची हत्या करण्यात आलीय. नातवाच्या वाढदिवसासाठी आजी गेली होती. तेव्हा गिफ्टवरून पती-पत्नींमध्ये वाद झाला. यानंतर जावयाने त्याच्या पत्नीसह सासूला संपवलं. योगेश सेहगल असं हत्या करणाऱ्या जावयाचं नाव आहे. तर पत्नी प्रिया सेहगल आणि सासू कुसुम सिन्हा अशी हत्या झालेल्या दोघींची नावं आहेत. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, २० ऑगस्टला दुपारी साडे तीन ते चार वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी एक फोन आला. यात हत्या झालेल्या महिलेच्या भावानं कॉल करून सांगितलं की, माझ्या बहिणीची आणि आईची हत्या झालीय. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले तेव्हा एका खोलीत दोन महिलांचे मृतदेह होतं. प्रिया सेहगल आणि तिची आई कुसुम सिन्हा या रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत पडल्या होत्या..फक्त ५ महिन्यात सोडली ८.८ कोटींची नोकरी; गुगलनंतर मेटातूनही भारतीय इंजिनिअर पडला बाहेर.प्रिया सेहगल यांच्या भावाने पोलिसांना सांगितलं की, आई कुसुम सिन्हा बहीण प्रियाच्या घरी तिच्या मुलाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आली होती. दोन्ही कुटुंबांमध्ये गिफ्ट देण्यावरून वाद झाला. यात प्रिया आणि तिचे पती योगेश यांच्यातला वाद सोडवण्यासाठी कुसुम सिन्हा तिथेच थांबल्या..पूरग्रस्त भागाची पाहणी करताना आमदार अडकले, सुरक्षा रक्षक वाहून गेला; VIDEO VIRAL.दुसऱ्या दिवशी जेव्हा प्रिया यांच्या भावाने आई कुसुम यांना फोन केला तेव्हा कुणीच फोन उचलला नाही. बहीण प्रियाच्या घरी येताच भावाला धक्का बसला. घराच्या दरवाजात रक्ताचे डाग होते. त्याने इतर कुटुंबियांना याची माहिती दिली आणि घराचा दरवाजा तोडून आत गेला. प्रियाच्या भावाने तिचा पती योगेश सेहगलवर दोघींच्या हत्येचा आरोप केला आहे. पत्नी आणि सासूची हत्या करून मुलांसोबत तो फरार झाला असल्याचं भावाने पोलिसांना सांगितलं..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी योगेश सेहगलला रोहिणीत अटक करण्यात आलीय. त्याच्याकडे रक्ताने माखलेले कपडे आणि एक कात्री जप्त केलीय. या कात्रीनेच त्यानं हत्या केलीय. घरात सातत्यानं होणाऱ्या वादातून हत्या केल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.