JRF निघाला नाही तरी काळजी नको! चांद्रयान-२ चे संशोधन झालेल्या संस्थेत PhDची संधी; विद्यार्थ्यांना मिळणार मोठी आर्थिक मदत

आर्थिक अडचणींमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे संशोधन थांबू नये, यासाठी झारखंडमधील नामांकित बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (BIT) मेसरा, रांची येथे महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. JRF मिळालेले नसतानाही PhD करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थेतर्फे दरमहा २५,००० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ही आर्थिक मदत कमाल तीन वर्षांपर्यंत मिळणार आहे..JRF नसले तरी PhDची संधीUGC-NET JRF पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही BIT मेसरामध्ये PhD प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना संस्थेतर्फे घेण्यात येणारी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर पात्र विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.यामुळे JRF मिळवण्यात अपयश आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन क्षेत्रात पुढे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तीन वर्षांपर्यंत मिळणारी दरमहा २५ हजारांची मदत विद्यार्थ्यांना संशोधनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते..Team India: २०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची तयारी सुरू; गंभीर-गिलच्या मागणीनंतर BCCIने उचललं मोठं पाऊल, नेमकं काय होणार?.समाजशास्त्रापासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत संशोधनBIT मेसरामध्ये विविध विषयांमध्ये संशोधनाच्या संधी उपलब्ध आहेत. समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्र यांसारख्या ह्युमॅनिटीज विषयांसोबतच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनेक क्षेत्रांत PhD करता येते.संस्थेच्या माहितीनुसार, BIT मेसरामध्ये स्पेस टेक्नॉलॉजी विभाग सुरू करण्यात आला होता. या संस्थेत चांद्रयान-२शी संबंधित संशोधन कार्यही झाले आहे. याशिवाय रिमोट सेन्सिंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही संशोधनाच्या संधी उपलब्ध आहेत..विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेलची सुविधाहीमेसरा कॅम्पसमध्ये संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी पोषक शैक्षणिक वातावरणासोबतच निवासाची सुविधाही उपलब्ध आहे. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र हॉस्टेलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध राज्यांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये राहून संशोधन करता येते..IndiGo Srinagar Airport Accident : मोठी दुर्घटना टळली! श्रीनगर विमानतळावर इंडिगोचे विमान रनवेवरील खांबाला धडकले अन्....राष्ट्रीय संस्थांमध्ये करिअरच्या संधीPhD पूर्ण केल्यानंतर संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी अध्यापन आणि संशोधन क्षेत्रात विविध संधी उपलब्ध होतात. BIT मेसरातून संशोधन पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना IIT, NIT आणि IIT-ISM धनबाद यांसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्राध्यापक किंवा संशोधन क्षेत्रातील विविध पदांवर काम करण्याच्या संधी मिळू शकतात.JRF नसल्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी BIT मेसराची ही शिष्यवृत्ती योजना त्यामुळे महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.