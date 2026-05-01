Maharashtra Din: युपीतील 'मराठी गाव '! गंगेच्या काठी वसलेल्या या शहराने जपलाय पेशवाईचा वारसा, नक्की भेट द्या

उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळील बिठूर हे छोटेसे शहर पाहिल्यानंतर कोणालाही असा भास होईल की आपण महाराष्ट्रातील एखाद्या गावात आहोत. गंगेच्या काठी वसलेल्या या शहराच्या नसांनसांत आजही मराठी संस्कृती आणि पेशवाईचा वारसा जिवंत आहे.जेव्हा आपण १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमराच्या आठवणींना उजाळा देतो, तेव्हा बिठूरचे नाव अग्रक्रमाने येते. हे केवळ एक शहर नसून उत्तर आणि दक्षिण संस्कृतीच्या मिलनाचे एक जिवंत उदाहरण आहे..नानासाहेब पेशवे आणि १८५७ चा रणसंग्रामबिठूर हे नाव अजरामर झाले ते अंतिम पेशवे धोंडू पंत ऊर्फ नानासाहेब पेशवे यांच्यामुळे.१८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धात नानासाहेबांनी याच भूमीतून ब्रिटिशांविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते.नानासाहेब पेशवे आणि त्यांचे सरसेनापती तात्या टोपे यांची स्मारके आजही त्यांच्या शौर्याची साक्ष देतात. येथील स्थानिकांनी हा वारसा अत्यंत श्रद्धेने आणि काळजीपूर्वक जपला आहे..बिठूरमधील 'मराठी' आडनावांचा दबदबातुम्ही बिठूरच्या गल्ल्यांमधून फिरलात तर तुम्हाला टोपे, मोघे, टाकळीकर, साप्रे, हरदेकर, सहजवलकर आणि आठवले यांसारखी अस्सल मराठी आडनावे ऐकायला मिळतील.१८५१ मध्ये नानासाहेबांसोबत मोघे, पिंगे, सहजवलकर, हरदेकर आणि साप्रे ही पाच प्रमुख कुटुंबे येथे आली होती. आज या कुटुंबांची तिसरी-चौथी पिढी येथे राहत असून त्यांच्याकडे मोठी जमीनजुमला आणि मालमत्ता आहे..हृदयात 'बिठूर' आणि डोक्यावर 'मराठी टोपी'येथील मराठी कुटुंबे द्विभाषिक आहेत. ते जेवढ्या अस्सल भाषेत मराठी बोलतात, तेवढ्याच सहजतेने हिंदीही बोलतात. "आम्ही येथेच जन्मलो आणि येथेच मरणार. बिठूर हीच आमची मातृभूमी आहे," असे मधुकर मोघे अभिमानाने सांगतात.तात्या टोपेंचे वंशज विनायकराव टोपे सांगतात की, ते आजही गणपती उत्सवासारखे मराठी सण आपल्या उत्तर भारतीय शेजाऱ्यांसोबत मोठ्या उत्साहात साजरे करतात. त्यांच्या मते, प्रांतवादापेक्षा माणुसकी आणि पूर्वजांनी दिलेला आश्रय अधिक महत्त्वाचा आहे..उत्तर-दक्षिण वादाला चोख प्रत्युत्तरजेव्हा कधी महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांविरुद्ध किंवा उत्तर भारतात मराठी माणसांबद्दल वाद निर्माण होतो, तेव्हा बिठूरमधील ही कुटुंबे त्याला कडाडून विरोध करतात. त्यांच्या मते, त्यांच्या पूर्वजांना बिठूरने आश्रय दिला आणि इथल्या मातीने त्यांना आपले मानले, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव त्यांना मान्य नाही.बिठूर हे शहर "अनेकतेत एकता" दर्शवणारे एक आदर्श केंद्र बनले आहे. पेशव्यांच्या या कर्मभूमीने आजही आपली मराठी संस्कृती उत्तर प्रदेशच्या हृदयात जपून ठेवली आहे.