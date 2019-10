Vidhan Sabha 2019 : बघताय काय रागानं? TikTok स्टारला तिकीट दिलंय भाजपनं!

चंदीगड : प्रसिद्धीसाठी काहीपण करणाऱ्या लोकं सतत काहीना काही करत असतात. अन् सोशल मीडिया हे एक असं विश्व आहे की, इथं अनेकांना आपलं हे टॅलेंट वापरायची संधी मिळते. अपना टाईम आयेगा म्हणत प्रत्येकजण आपापलं नशीब आजमवत असतात. मात्र, कधी कुणाचं नशीब चमकेल हे सांगता येत नाही. अशीच घटना हरयाणामध्ये घडली आहे. सोशल मीडियामधील एका टिक-टॉक स्टारला थेट विधानसभेचं तिकीट मिळालं आहे.

हरयाणाच्या आदमपूर येथील सोनाली फोगट या टिक-टॉक स्टारला भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेच्या आखाड्यात उतरवलं आहे. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री भजनलाल यांचा मुलगा कुलदीप बिश्नोई यांच्या विरोधात भाजपने फोगट यांना विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट दिले आहे.

TikTok star Sonali Phogat who is contesting #HaryanaAssemblyElections2019 from Adampur seat on BJP ticket: All my followers are here to show their support. They all are waiting for me to file the nomination. My party gives me the strength to work. I'm sure we'll win this election pic.twitter.com/EoS4tW4GZZ

— ANI (@ANI) October 4, 2019