Rahul Gandhi: लडाखच्या संस्कृतीवर भाजपचा घाला: राहुल गांधी यांचा आरोप; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही जोरदार टीका

नवी दिल्ली: ''लडाखचे लोक, तेथील संस्कृती आणि परंपरांवर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हल्ला केला आहे,'' असा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी समाज माध्यमातून केला. 'लडाखला राज्याचा दर्जा बहाल करावा; सहावी अनुसूची लागू करावी, यांसह अन्य मागण्यांसाठी लडाखमध्ये मागील काही काळापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर त्यात चार युवकांचा मृत्यू झाला होता तर ७० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले होते..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.''लडाखमध्ये जो हिंसाचार झाला, त्यासाठी भाजप आणि रा. स्व. संघ जबाबदार आहे. लडाखचे लोक आपला अधिकार मागत आहेत. मात्र भाजपने पोलिसांकरवी त्यांच्यावर गोळीबार केला. यात चौघांचा बळी गेला. दुसरीकडे सोनम वांगचुक यांना अटक करत तुरुंगात डांबण्यात आले. सरकारने लोकांची छळ आणि हिंसाचार थांबवावा. शिवाय सहावी अनुसूची बहाल करावी,'' असे गांधी यांनी म्हटले आहे..हिंसक आंदोलनासाठी लडाख प्रशासनाने सोनम वांगचुक यांना जबाबदार धरले होते. त्यानंत त्यांना अटक करून राजस्थानमधील जोधपूरच्या तुरुंगात रवानगी केली होती. वांगचुक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली असूनही त्याबाबत गांधी यांनी मौन बाळगले असल्याची टीका अलीकडेच आम आदमी पक्षाने(आप) केली होती..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.तत्पूर्वी लडाखमधील हिंसाचारासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले होते. हिंसाचारादरम्यान युवकांच्या मृत्यूच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणीही खर्गे यांनी केली होती.