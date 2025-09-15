देश

BJP National President J. P. Nadda: भाजप जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा; 'दिलेली आश्‍वासने पाळली'

BJP is World’s Largest Political Party: भाजप हा विचारसरणीवर आधारलेला पक्ष आहे. आम्ही दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे कलम ३७० रद्द केले, अयोध्येत राममंदिर बांधले, सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणला, वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या आणि तिहेरी तलाकची प्रथा संपवली.
Updated on

विशाखापट्टणम: १४ कोटी सदस्य असलेला भाजप हा जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष बनला असून त्यापैकी दोन कोटी कार्यकर्ते सक्रिय आहेत, असे प्रतिपादन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी रविवारी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे झालेल्या सभेत केले. देशभरात भाजपचे २४० खासदार, सुमारे एक हजार ५०० आमदार आणि १७० हून अधिक विधानपरिषद सदस्य आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

