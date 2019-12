अखेर न्याय मिळाला! उन्नाव बलात्कारप्रकरणी कुलदीप सेंगरला जन्मठेप

नवी दिल्ली : भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आलेला आमदार कुलदीप सेंगर याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. दिल्लीतील तिसहजारी न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली. उन्नावमध्ये एका युवतीवर केलेल्या बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले हेते. तसेच 25 लाख रूपयांची नुकसान भरपाई सेंगरला पिडितेच्या कुटुंबाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

2017 Unnao rape case: BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar sentenced to life imprisonment by Delhi's Tis Hazari Court pic.twitter.com/SqBcCmzjdc

सेंगर याने पहिले संबंधित मुलीचे अपहरण केले व नंतर तिच्यावर बलात्कार केला. घटना घडली तेव्हा ती मुलगी अल्पवयीन होती. न्यायालयाने 9 ऑगस्टला त्याच्याविरुद्ध गुन्हे निश्‍चित केले होते. अखेर न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

दिल्लीत तणाव, जामा मस्जिद परिसरात जमाव एकवटला

2017 Unnao rape case: Delhi's Tis Hazari Court has also ordered BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar to pay a compensation of Rs. 25 lakhs to the victim https://t.co/xfaVVsOG0X

— ANI (@ANI) December 20, 2019