दिल्लीत तणाव; जामा मस्जिद परिसरात प्रचंड जमाव एकवटला!

दिल्ली Protest against CAA : जुन्या दिल्लीतील जामा मस्जिद परिसरात आज, शुक्रवारच्या सकाळच्या नमाज पठणानंतर मोठ्या प्रमाणावर जमाव एकत्र आला. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पोस्टर्स घेऊन, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घेण्याची मागणी जमावाकडून करण्यात येत आहे.

जामा मस्जिद परिसरात तणाव

भीमा आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद या जमावात दिसले असून, ते या जमावाचे नेतृत्व करत असल्याचे एएनआय या वृत्तसंस्थेनं म्हटलंय. आझाद यांनी जामा मस्जिद ते जंतर-मंतर मोर्चा काढण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु, सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी ही परवानगी नाकारली आहे. एनएनआयच्या वृत्तानुसार दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी जामा मस्जिद परिसरात दाखल झाले असून, जमाव शांततेने तेथून निघून जावा, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आंदोलकांनी जामा मस्जिदच्या पायऱ्या आणि आजू-बाजूचे सर्व रस्ते व्यापले आहेत. तरुणांचा खूप मोठा जमाव तिरंगा घेऊन या परिसरात दाखल झाला आहे.

काय घडले?

Delhi: Shahi Imam of Jama Masjid, Syed Ahmed Bukhari, at the mosque. People have gathered in protest against #CitizenshipAmendmentAct, at Jama Masjid. pic.twitter.com/aSagFOA47y

— ANI (@ANI) December 20, 2019