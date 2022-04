ब्राह्मणांचा पक्ष या इमेजमधून बाहेर येत भाजपनं सर्वांना आकर्षित केलंय - आठवले

नवी दिल्ली : भाजप हा ब्राम्हणांचा पक्ष होता असं म्हणतात पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सबका साथ सबका विकासाचा नारा देत सर्वांना आकर्षित केलं आहे, असा दावा केंद्रीय मंत्री आणि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (रिपाइं) अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केला आहे. रिपब्लिकन श्रमिक ब्रिगेडसाठी घेतलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. (BJP has attracted everyone by coming out of this image of Brahmins party says Ramdas Athawale)

आठवले म्हणाले, भाजप हा आधी ब्राह्मणांचा पक्ष म्हणून ओळखला जायचा पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ सबका विकास या धोरणामुळं सर्वधर्मीय लोकांना या पक्षानं आकर्षित केलं आहे. यावेळी त्यांनी भाजपचं विविध मुद्द्यांवरुन कौतुक केलं. पंतप्रधान मोदींसबोत ज्यावेळी भेट होते तेव्हा आमच्यामध्ये गप्पा होतात. महाराष्ट्राचं कसं चाललंय असं ते मला विचारतात. यावर महाराष्ट्रात आपल्यासारखं चांगलं चाललेलं नाहीये, असं मी त्यांनी सांगतो, असंही आठवले म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीबाबत बोलताना आठवले म्हणाले, "मी आंबेडकरवादी असल्यानं पवारांसारखे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील माझे मित्र आहेत. शरद पवारांनी मला मंत्री होण्याची संधी दिली. मला मंत्रीपद जमेल का नाही अशी चर्चा होती. मी व्हाईट कपडे घेतले होते राजभवनावर जायला निघालो आणि ट्रॅफिक होते म्हणून मी पळत राजभवनावर गेलो, अशी आठवणंही त्यांनी यावेळी सांगितली. पण मला इच्छितस्थळी पोहोचायचं असलं की पोहोचतोच तसेच इतरांना त्यांच्या इच्छितस्थळी पोहोचवायचं असलं की त्यांना पोहोचवतोही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पवारांशी अधून मधून होतो फोन

शरद पवार यांच्याशी अधूनमधून आपला फोन होतो हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. आठवले म्हणाले, शरद पवार मला सांगतात की माझ्या जॅकेटची बटणं कशी आहेत. यावर मी पवारांना सांगतो "माझ्या शर्टाची चांगली आहेत बटण, कारण मी खातो मटण" अशा आपल्या खास शैलीत त्यांनी पवारांसोबच्या मैत्रीवर भाष्य केलं.

गोवंश हत्याबंदीला होता विरोध

आठवले म्हणाले, गोवंश हत्या बंदीला आमचा विरोध होता. काही मुद्द्यांवर विरोध असला तरी जास्त मुद्द्यांवर या कायद्यासोबत आमचं एकमत आहे.