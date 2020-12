VIDEO: MLC निवडणुकीतील पराभवाने भाजप नेत्यांचा राग अनावर; पोलिसांना केली मारहाण

लखनऊ- उत्तर प्रदेशच्या झांशी जिल्ह्यातील एमएलसी निवडणुकीच्या मतगणेदरम्यान भाजपच्या काही नेत्यांनी जिल्ह्याच्या एसपी सिटीला मारहाण केली आहे. सांगितलं जातंय की, एमएलसी निवडणुकीमध्ये मतगणनेवेळी सपाच्या उमेदवाराचा विजय होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर भाजपचे काही नेते मतगणनेच्या ठिकाणी जाऊन पोहोचले. यावेळी या नेत्यांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये झडप झाली. ज्यात भाजप नेता प्रदीप सरावगी यांनी घटनेस्थळी असणाऱ्या एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी यांची कॉलर पकडून त्यांना मारहाण करत पाडले.

नवभारत टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार समाजवादी पार्टीच्या उमेदवाराने निवडणुकीत आघाडी घेतली होती. त्यानंतर भाजपचे स्थानिक आमदार आणि कार्यकर्ते मतगणनेच्या स्थळी पोहोचले. यादरम्यान गेटवर उपस्थित असलेले एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी आणि त्यांच्या टीमने भाजप नेत्यांना आतमध्ये जाऊ दिलं नाही. पोलिसांनी रोखल्यानंतर भाजप नेत्यांनी शिव्या द्यायला सुरुवात केली. प्रकरण वाढल्यानंतर पोलिसांनी हलक्या बलाचा वापर करत नेत्यांना काऊंटिंग सेंटरपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न केला.

आमदारासमोर मारहाण

भाजप नेते यामुळे भडकले आणि स्थानिक नेता प्रदीप सरावगी यांनी एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी यांच्यासोबत मारहाण सुरु केली. यावेळी भाजप आमदार आणि कार्यकर्ते त्याठिकाणीच उभे होते. भाजप नेत्याने एसपी सिटीला जब्बर मारहाण करुन त्यांना खाली पाडले. मोठ्या प्रमाणात फोर्स घटनास्थळी आल्यानंतर स्थिती नियंत्रणात आली. या प्रकरणी मारझोड करणाऱ्या नेत्यांचा पोलिस शोध घेत आहेत. याशिवाय घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात फोर्स तैनात करण्यात आली आहे.

Live #GundagardiBJP leader in jhansi... Uttarpradesh

BJP leader pradeep sarawagi brutally beaten on duty officer City SP vivek tripathi.

Now Mr. @narendramodi , @AmitShah @myogiadityanath what will you say now your bjp task force being in gundagardi.

Shame on you. pic.twitter.com/pNHBcHI1Vp

— Ram Holkar (@RamHolkar) December 4, 2020