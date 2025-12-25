Crime News : भाजप नेत्यावर झाडल्या तीन गोळ्या, जागीच मृत्यू; घराबाहेर उभा असताना हल्लेखोर आले अन्...

Summaryबिहारमधील समस्तीपूर येथे भाजप नेते रूपक कुमार (३०) यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली.बुधवारी संध्याकाळी घराबाहेर जात असताना मोटारसायकलवरून आलेल्या चार हल्लेखोरांनी गोळीबार केला.रूपकला तीनपेक्षा जास्त गोळ्या लागल्या आणि रुग्णालयात डॉक्टरांनी मृत घोषित केले..BJP leader killed : बिहारमध्ये दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत आहे. कडक कायद्यांच्या अभावामुळे राज्यात गुन्हेगार निर्भय झाले आहेत. सामान्य जनताच नाही तर आता राजकारणीही या गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. समस्तीपूरमध्ये एका भाजप नेत्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. मृत भाजप नेत्याचे नाव ३० वर्षीय रूपक कुमार असे आहे..घराबाहेर गोळीबारबुधवारी खानपूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील शादीपूर घाटजवळ रूपक त्याच्या घराबाहेर चालत असताना मोटारसायकलवरून चार जण आले. हल्लेखोरांनी रूपकवर गोळीबार केला आणि नंतर तेथून पळून गेले. रूपकला तीनपेक्षा जास्त गोळ्या लागल्या. घटनेनंतर रूपकच्या कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे आणि रूपकचे कुटुंब असह्य झाले आहे..Latur Crime: दुसऱ्याला जाळून स्वतः मेल्याचा बनाव; कर्जफेडीसाठी विमा मिळविण्याचा प्लॅन फसला, कार जळीतकांडाचा उलगडा.कुटुंबाला शोक अनावररूपकच्या कुटुंबाने सांगितले की तो भाजप बूथ अध्यक्ष म्हणून काम करत होता. रूपकचा भाऊ दीपक साहनी देखील भाजपशी संबंधित आहे. दीपक ब्लॉक भाजप समितीचा मीडिया प्रभारी म्हणून काम करतो. वृत्तानुसार, रूपकचा गावातील काही लोकांशी वाद होता आणि हेच त्याच्या हत्येमागील कारण असू शकते. रूपकचा पप्पू चौधरी नावाच्या व्यक्तीशी वाद होता असे कुटुंबाने म्हटले आहे. पप्पू जनता दल युनायटेडशी संबंधित आहे आणि घटनेपासून तो फरार आहे. .FAQs प्र.1: मृत भाजप नेत्याचे नाव आणि वय काय होते?उ. मृत नेत्याचे नाव रूपक कुमार असून त्यांचे वय ३० वर्षे होते.प्र.2: ही घटना कुठे आणि केव्हा घडली? उ. बुधवारी संध्याकाळी समस्तीपूर जिल्ह्यातील खानपूर पोलीस स्टेशन हद्दीत ही घटना घडली.प्र.3: हल्ला कसा करण्यात आला? उ. मोटारसायकलवरून आलेल्या चार हल्लेखोरांनी रूपकवर गोळीबार करून पळ काढला.प्र.4: रूपक कुमार भाजपमध्ये कोणत्या पदावर होते? उ. रूपक कुमार भाजप संघटनेत बूथ अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते.प्र.5: हत्येमागील संभाव्य कारण काय सांगितले जात आहे? उ. गावातील काही लोकांशी झालेल्या वादातून ही हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.प्र.6: संशयित आरोपी कोण आहे आणि त्याची राजकीय पार्श्वभूमी काय आहे? उ. पप्पू चौधरी हा मुख्य संशयित असून तो जनता दल युनायटेडशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.