देश

Crime News : भाजप नेत्यावर झाडल्या तीन गोळ्या, जागीच मृत्यू; घराबाहेर उभा असताना हल्लेखोर आले अन्...

Bihar Crime : ही घटना खानपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील शादीपूर घाट परिसरात घडली. रूपक भाजपमध्ये बूथ अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते; त्यांचा भाऊ दीपक साहनीही भाजप नेता आहे. गावातील वादातून हत्या झाल्याचा संशय असून पप्पू चौधरी (जेडीयूशी संबंधित) फरार आहे.
Crime News : भाजप नेत्यावर झाडल्या तीन गोळ्या, जागीच मृत्यू; घराबाहेर उभा असताना हल्लेखोर आले अन्...
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. बिहारमधील समस्तीपूर येथे भाजप नेते रूपक कुमार (३०) यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली.

  2. बुधवारी संध्याकाळी घराबाहेर जात असताना मोटारसायकलवरून आलेल्या चार हल्लेखोरांनी गोळीबार केला.

  3. रूपकला तीनपेक्षा जास्त गोळ्या लागल्या आणि रुग्णालयात डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

BJP leader killed : बिहारमध्ये दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत आहे. कडक कायद्यांच्या अभावामुळे राज्यात गुन्हेगार निर्भय झाले आहेत. सामान्य जनताच नाही तर आता राजकारणीही या गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. समस्तीपूरमध्ये एका भाजप नेत्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. मृत भाजप नेत्याचे नाव ३० वर्षीय रूपक कुमार असे आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
crime
BJP Leader
attempt to killed

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com