भाजपच्या महिला आमदारांचे कोरोनामुळे निधन

उदयपूर- राजस्थानमधील राजसमंद येथील भाजपच्या आमदार किरण माहेश्वरी यांचे निधन झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यांच्यावर गुरुग्राम येथील मेदांता हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. कोरोनामुळे निधन होणाऱ्या किरण माहेश्वरी या राजस्थानच्या दुसऱ्या आमदार आहेत. यापूर्वी सहाडा येथील काँग्रेस आमदार कैलाश त्रिवेदी यांचेही कोरोनामुळे निधन झाले होते.

किरण माहेश्वरी यांच्या निधनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी टि्वट करुन आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. राजस्थान भाजपनेही किरण माहेश्वरी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करणारे टि्वट केले आहे. माजी मंत्री तथा राजसमंदचे आमदार किरण माहेश्वरी यांच्या आकस्मित मृत्यूमुळे आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, समर्थक आणि कार्यकर्त्यांना दुःख सहन करण्याची ताकद देवो, अशी प्रार्थना आम्ही करतो. ॐ शांति, असे टि्वट राजस्थान भाजपने केले आहे.

Prime Minister Narendra Modi condoles the demise of BJP leader and MLA from Rajasthan's Rajsamand, Kiran Maheshwari.

"She made numerous efforts to work towards the progress of the state and empower the poor as well as marginalised," tweets PM Modi. https://t.co/bo2ue1Z39i pic.twitter.com/QGDXBS3coy

— ANI (@ANI) November 30, 2020