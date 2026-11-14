ला इलाहा इल्लल्लाह! सुनेच्या प्रचारसभेत भाजप नेत्याचं कलमा पठण; ७ वेळचे आमदार, विरोधकांची टीका

सुनेच्या प्रचार सभेत आमदार असलेल्या सासऱ्यानं इस्लाममधील कलमा पठण केल्यानं आता चर्चा होत आहे. राजस्थानमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. यातच भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि सलग सातव्यांदा आमदार झालेल्या राजेंद्र राठोड यांनी प्रचारावेळी कलमा पठण केल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय. राजेंद्र राठोड यांची सून जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात उतरली आहे. .राजस्थानच्या चुरू जिल्ह्यातील पीथीसर गावात राजेंद्र राठोड यांनी सभा घेतली. त्यांची सून कनिका सिंह या चुरू जिल्हा परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक २३ मधून निवडणूक लढवत आहेत. या सभेत बोलताना राठोड म्हणाले की खुदा एक आहे आणि भगवानही एकच आहे. त्यानंतर त्यांनी 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' असे म्हटले. इस्लाममधील हा पहिला कलमा मानला जातो. अल्लाहशिवाय कोणीही उपासनेस पात्र नाही आणि मोहम्मद हे अल्लाहचे पैगंबर आहेत असा त्याचा अर्थ आहे..मंत्री असून प्राध्यापक बनले, पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप; नेता अडचणीत.राठोड यांनी याच सभेत महात्मा गांधी यांच्या प्रार्थनेतील काही ओळी म्हटल्या. 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धी दे भगवान' या ओळींचाही त्यांनी उल्लेख केला. जात आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव करू नये असा संदेश देत आपण सर्व एक आहोत असे ते म्हणाले. आजपर्यंत आपण समाजात माणुसकी आणि प्रेम पसरवले असून कधीही द्वेष पसरवला नाही असेही त्यांनी सांगितले..दरम्यान दुसऱ्या एका सभेत कनिका सिंह यांनी उपस्थितांना 'अस्सलामु-अलैकुम' म्हणत अभिवादन केले होते. त्यांच्या प्रभागात कायमखानी मुस्लिम समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे या वक्तव्यांकडे स्थानिक मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. राजेंद्र राठोड यांनी १९९० ते २०१८ या काळात सात वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकली. २०१३ ते २०१८ या काळात ते राजस्थान सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते..राजस्थान भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांनी राजेंद्र राठोड यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिलंय. त्यांनी म्हटले की हे कलमा नव्हते. कलमा वेगळा असतो. लोकांना माहिती नसल्यामुळे ते या शब्दाचा वापर करत आहेत. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या स्वर्णिम चतुर्वेदी यांनी भाजपवर टीका केलीय. मतांसाठी गांधीजींच्या भजनांचा आधार घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.