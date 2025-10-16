Bihar Election: ५ मुख्यमंत्री, ४ सिनेस्टार अन्...; बिहार निवडणुकीसाठी भाजपच्या ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर, महाराष्ट्रातील किती नेते?

२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी वातावरण आता तापत आहे. राजकीय पक्ष त्यांचे स्टार प्रचारक जाहीर करण्यात व्यस्त आहेत. यातच आता भारतीय जनता पक्षाने (BJP) त्यांच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचे नाव आहे. तर महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांची नावे या यादीमध्ये आहे. .या यादीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शहा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर नेत्यांची नावे आहेत. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांचेही नाव या यादीत आहे. याआधी भाजपने बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) उशिरा उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर केली आहे. .OBC Reservation: राज्य सरकारला मोठा झटका! ६७% ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.भाजपने आता सर्व १०१ उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. पक्षाच्या तिसऱ्या यादीत १८ उमेदवारांचा समावेश होता. तत्पूर्वी, भाजपने लोकगायिका मैथिली ठाकूरसह १२ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) पक्षाने ७१ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. या यादीत उपमुख्यमंत्री आणि माजी उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक बिहार मंत्र्यांच्या तिकिटांचा समावेश होता. दरम्यान बिहारमधील निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. .Gujarat BJP Ministers Resign : मोदींच्या गुजरातमध्ये मोठी राजकीय घडामोड! मुख्यमंत्री सोडून भाजपच्या सर्व मंत्र्यांनी दिला राजीनामा.पहिल्या टप्प्यातील मतदान ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या टप्प्यात एकूण १२१ जागांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यातील अधिसूचना १० ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आली होती. नामांकनाची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या टप्प्यात १२२ विधानसभा जागांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील अधिसूचना १३ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आली होती. नामांकनाची शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर आहे. मतमोजणी होईल आणि निवडणुकीचे निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.