भाजपच्या राज्यमंत्र्याच्या सख्ख्या भावाला गांजा तस्करी प्रकरणी अटक; ४६ किलो गांजासह रंगेहाथ पकडलं

गांजा तस्करी प्रकरणी भाजपच्या महिला नेत्या आणि राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी यांच्या सख्ख्या भावाला अटक करण्यात आलीय. तसंच पाच दिवसांपूर्वी भावाच्या मेहुण्यालासुद्धा अटक करण्यात आली आहे.
BJP Ministers Relatives Arrested in Major Ganja Trafficking Operation

सूरज यादव
मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यात गांजा तस्करी प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थ आढळून आले आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी दोघांना अटक केलीय तर तिसरा आरोपी गांजा तस्करी प्रकरणी आधीच तुरुंगात आहे.

