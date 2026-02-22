काम देतो, ११ लाख दे! भाजप आमदाराची कंत्राटदाराकडे मागणी, ५ लाखांवर तडजोड; लाच घेताना अटक

एका कंत्राटदाराकडून पाच लाखांची लाच स्वीकारताना भाजप आमदारासह त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाला अटक करण्यात आल्यानं खळबळ उडालीय. कर्नाटकातील गडग जिल्ह्यात लोकायुक्त पोलिसांनी ही कारवाई केली. चंद्रू लमाणी असं अटक करण्यात आलेल्या आमदाराचं नाव आहे. लोकायुक्तांनी सापळा रचून आमदारासह त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांना रंगेहाथ पकडलं. या प्रकरणी आमदाराची चौकशी केली जात आहे..लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आमदाराला रंगेहाथ लाच घेताना पकडण्यात आलंय. त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी गडग जिल्ह्यातील एका कंत्राटदाराने तक्रार दिली होती. तक्रारीत आमदार आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांकडून काम देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचं आढळल्यानंतर सापळा रचून कारवाई करण्यात आली..मुंबई-गोवा महामार्गावर इंधन टँकरचा अपघात, १४ हजार लिटर ज्वलनशील साठा; रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू.आमदार चंद्रू लमाणी यांनी रस्त्याच्या कडेला रिटेनिंग वॉल बांधण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यासाठी ठेकेदाराकडे ११ लाखांची लाच मागितली होती. शेवटी तडजोड करून पाच लाख रुपये देण्याचं ठरलं. हीच लाचेची रक्कम देत स्वीकारताना आमदारासह स्वीय सहाय्यकांना अटक करण्यात आलीय. कारवाईवेळी घटनास्थळावरून पुरावेही हस्तगत करण्यात आले आहेत..आमदारासह अटक करण्यात आलेल्या दोघांमध्ये मंजूनाथ वाल्मिकी आणि गुरुनायक लमाणी यांचा समावेश आहे. मंजूनाथ आमदारांचे स्वीय सहाय्यक आहे. लोकायुक्तांनी तिघांना अटक करून चौकशी सुरू केली आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आमदारांवर कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.