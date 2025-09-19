BJP MLA: पाणी प्रश्नावर आवाज उठवला तर BJP आमदाराने थेट पायच तोडले... नेमकं काय घडलं? अजून एकालाही अटक नाही

राजस्थानच्या कपासन येथील भाजप आमदार अर्जुन लाल जीनगर यांच्यावर एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात तरुणाच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली असून, तो सध्या उदयपूर येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आमदार जीनगर आणि काही अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या घटनेमुळे कपासन आणि चित्तौडगढ येथे राजकीय वातावरण तापले आहे..सोशल मीडियावरील व्हिडिओमाहितीनुसार, भूपालखेडा येथील सूरज माळी या तरुणाने कपासनमधील राज राजेश्वर तलावात मातृकुंडिया धरणातून गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी सोडण्याचे आश्वासन देणाऱ्या आमदार जीनगर यांच्यावर टीका करणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकले होते. सूरजने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, या व्हिडिओमुळे जीनगर यांनी त्याला धमकी दिली होती. सोमवारी संध्याकाळी स्कॉर्पिओ गाडीतून आलेल्या सहा व्यक्तींनी सूरजवर लाठ्या आणि लोखंडी सळ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात त्याचे दोन्ही पाय तुटले आणि शरीराच्या इतर भागांनाही गंभीर दुखापत झाली. स्थानिकांनी त्याला प्रथम कपासन रुग्णालयात दाखल केले, नंतर चित्तौडगढ आणि रात्री उदयपूर येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले..पोलिस कारवाई आणि तपाससूरजच्या तक्रारीवरून कपासन पोलिसांनी शुक्रवारी दुपारी आमदार अर्जुन लाल जीनगर आणि अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सूरजने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, हल्लेखोरांनी त्याला मारहाण करताना “जीनगर यांच्याविरुद्ध व्हिडिओ व्हायरल करण्याची हीच शिक्षा आहे,” असे सांगितले. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, या प्रकरणात कोणतीही अटक झालेली नाही. आमदार जीनगर यांच्याकडून या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही..Shirdi : भाजप नेत्याच्या लेकानं रचला स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव, पोलीस मागे लागताच केलं अपहरणाचं नाटक; शेवटी अटक.राजकीय वातावरण तापलेया घटनेनंतर कपासन आणि चित्तौडगढ येथे राजकीय गदारोळ निर्माण झाला आहे. भूपालखेडा गावातील नागरिकांनी कपासन येथे मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन रॅली काढली आणि जीनगर यांच्याविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली. काँग्रेस पक्षानेही या प्रकरणात उडी घेतली असून, जिल्हाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली कपासन येथे आणि माजी मंत्री उदयलाल आंजना यांच्या नेतृत्वाखाली चित्तौडगढ येथे पोलिस अधीक्षकांना निवेदन देऊन हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याशिवाय, विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनीही सोशल मीडियावर ट्वीट करून या प्रकरणी तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे..स्थानिक समाजाची संतप्त प्रतिक्रियाया घटनेमुळे समाजात प्रचंड संताप पसरला आहे. समाजाने चित्तौडगढ येथे निदर्शने करत हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सूरजने केवळ आपल्या गावाच्या पाणीप्रश्नावर आवाज उठवला होता, परंतु त्याला याची एवढी मोठी किंमत मोजावी लागेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, जिथे जीनगर यांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यातील वाद वाढताना दिसत आहे..या प्रकरणाने राजस्थानच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. पोलिस तपासातून येत्या काही दिवसांत या घटनेचे सत्य समोर येण्याची अपेक्षा आहे. सध्या सूरज माळी याच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या प्रकरणाने राजकीय नेत्यांच्या जबाबदारी आणि सामाजिक मीडियाच्या प्रभावावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..Nitin Gadkari : RSS-BJP मध्ये मतभेद? राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड का लांबतेय? नितीन गडकरी म्हणाले, 'तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.