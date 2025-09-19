देश

BJP MLA: पाणी प्रश्नावर आवाज उठवला तर BJP आमदाराने थेट पायच तोडले... नेमकं काय घडलं? अजून एकालाही अटक नाही

Rajasthan BJP MLA Arjun Lal Jingar accused in viral news attack case over water issue | कपासनचे भाजप आमदार अर्जुन लाल जीनगर यांच्यावर तरुणावर हल्ल्याचा आरोप; दोन्ही पाय तुटले, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, तपास सुरू.
Rajasthan BJP MLA Arjun Lal Jingar

Rajasthan BJP MLA Arjun Lal Jingar

राजस्थानच्या कपासन येथील भाजप आमदार अर्जुन लाल जीनगर यांच्यावर एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात तरुणाच्या दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाली असून, तो सध्या उदयपूर येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आमदार जीनगर आणि काही अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या घटनेमुळे कपासन आणि चित्तौडगढ येथे राजकीय वातावरण तापले आहे.

