BJP MLA Attacked : भाजप आमदारावर हल्ला, स्वत:च्या गावातील नागरिकांनी केली दगडफेक...

BJP MLA Kalusingh Thakur Attacked in Own Village : आमदार ठाकूर आपल्या घराजवळील शेतात सुरू असलेले काम पाहण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी ही घटना घडली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
BJP MLA Kalusingh Thakur Attacked in Own Village

Shubham Banubakode
Updated on

मध्यप्रदेशच्या धार जिल्ह्यातील धरमपुरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार कालूसिंह ठाकूर यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. स्वतःच्या गावातील नागरिकांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली आहे. या हल्ल्यात आमदार ठाकूर यांच्या डोक्याला दुखापत झाली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

