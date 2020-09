शेतकरी तर वोट बँक, त्यांना दुखावून कसे चालेल म्हणत भाजप खासदाराने काढला पळ

नवी दिल्ली - देशात कृषी कायदा लागू करण्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. कृषी विधेयके संसदेत सादर करण्याआधीपासूनच देशात शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्ष याला विरोध करत आहेत. आता कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर हा विरोध आणखी तीव्र झाला असून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. दरम्यान, कृषी विधेयकाच्या विरोधात एनडीएतून बाहेर पडलेल्या अकाली दलाने शेतकऱ्यांसाठी हा काळा दिवस असल्याचं म्हटलं आहे. दिल्लीत या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून इंडिया गेटवर ट्रॅक्टर जाळण्यात आला.

राजपथावर आंदोलन सुरु असताना सकाळी सातच्या सुमारास पंजाब युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ट्रॅक्टर पेटवला. पंजाबसह हरियाणामध्ये कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलन केलं जात आहे. कर्नाटकातही राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. आता हरियाणामध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनातला एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये इंद्री मतदारसंघातील भाजप खासदाराला आंदोलकांच्या संतापाला सामोरं जावं लागल्याचं दिसत आहे. यात शेतकऱ्यांनी भाजप खासदाराला घेराव घातल्याचं दिसतं. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून कृषी विधेयकाबाबत प्रश्न विचारण्यात आले.

#BJP MLA of #Indri Ram kumar Kashyap, had no option but to run to his car, when farmers confronted him regarding the #FarmerBills ! Every BJP Minister, MLA, MP should be confronted, & asked that why were the #farmers not consulted, why is Center Govt not legalizing MSP ? #Haryana pic.twitter.com/461nqbazv5

— Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) September 26, 2020