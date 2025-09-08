Crime News : भाजप खासदाराच्या बहिणीचा सासरी छळ, आंघोळीचा व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न; विरोध करताच सासऱ्याची भररस्त्यात दांडक्याने मारहाण

Summary भाजप खासदार मुकेश राजपूत यांची बहिण रीना सिंग यांनी सासरच्या लोकांवर व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न, मारहाण व धमकीचे गंभीर आरोप केले.सासरे लक्ष्मण सिंग यांनी काठीने हल्ला केला, दीर राजेशने चाकूने आणि गिरीशने लोखंडी रॉडने हल्ला केल्याचा दावा.पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून चौकशी सुरू केली असून मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे खासदार मुकेश राजपूत यांची बहीण रीना सिंग यांनी त्यांच्या सासरच्या लोकांवर छळ आणि जीवे मारण्याची धमक्या दिल्याचा आरोप केला आहे. रीना सिंग यांनी या प्रकरणी कासगंज जिल्ह्यातील सहावर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..याबाबत पोलिसांनी सांगितले की, भाजप खासदारांची बहीण रीना सिंग यांनी आरोप केला आहे की, त्यांचे सासरे लक्ष्मण सिंग, दीर राजेश आणि गिरीश यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली..तिचा दावा आहे की, रविवारी दुपारी ती बाथरूममध्ये आंघोळ करत असताना, तिचा दीर गिरीश आणि सासरे लक्ष्मण सिंग यांनी खिडकीतून तिचा व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला. तिने विरोध केला तेव्हा तिला शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली. रीना सिंग यांचा दावा आहे की, त्यांच्या सासऱ्यांनी त्यांची परवानाधारक रायफल काढून "मी तुला गोळी घालेन.." अशी धमकी दिली. यांनंतर काठीने मारहाण केली..खासदाराच्या बहिणीने आरोप केला आहे की दीर राजेशने तिच्यावर धारदार चाकूने हल्ला केला, ज्यामुळे तिच्या हाताला जखम झाली, तर गिरीशनेही तिच्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला केला. पोलिसांना दिलेल्या लेखी तक्रारीत रीना सिंग यांनी असाही आरोप केला आहे की मारहाणीनंतरही तिला धमक्या मिळत आहेत..पोलिसांनी सांगितले की, तक्रारीच्या आधारे लक्ष्मण सिंग, राजेश आणि गिरीश यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, "या प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल." रीना सिंगला काठीने मारहाण केल्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये सासरे लक्ष्मण सिंग काठीने हल्ला करताना दिसत आहेत..FAQsप्र1: रीना सिंग यांनी कोणते आरोप केले आहेत?➡️ तिने सासरे आणि दीरांवर आंघोळीच्या वेळी व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न, मारहाण व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे.प्र2: हल्ल्यात कोणते शस्त्र वापरले गेले?➡️ चाकू, लोखंडी रॉड आणि परवानाधारक रायफल दाखवून धमकी दिल्याचे रीना सिंगचे म्हणणे आहे.प्र3: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?➡️ पोलिसांनी लक्ष्मण सिंग, राजेश आणि गिरीश यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला आहे.प्र4: या घटनेचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे का?➡️ होय, रीना सिंगला काठीने मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.प्र5: आरोपींवर कोणती शिक्षा होऊ शकते?➡️ दोष सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर मारहाण, धमकी व शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.