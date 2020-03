'...तर आसाराम बापूंची प्रथम सुटका करा'

नवी दिल्ली: देशात कोरोना व्हायसमुळे २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहिर केल्यानंतर कैद्यांची पॅरोलवर सुटका करण्यात येणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुबमण्यम स्वामी यांनी स्वयंघोषित वादग्रस्त आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापूची सुटका करण्याची मागणी ट्विटरवरून केली आहे.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील जवळपास ११ हजार कैद्यांची पॅरोलवर सुटका करण्यात येणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशातील इतर राज्यातही कैद्यांची सुटका करण्यासंबंधी विचारविनिमय अन् मागणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर, भाजपाचे नेते आणि वादग्रस्त वक्तव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सुबमण्यम स्वामी यांनी आसाराम बापूची (वय 85) सर्वात प्रथम सुटका करण्याची मागणी केली आहे.

If convicted prisoners are being released by Government then the falsely found guilty and 85 year old ailing Asaram Bapu should be released first

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 30, 2020