भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यपदी निवड होताच नितीन नबीन यांच्या पुढे असतील 'ही' आव्हानं, कशी असेल पक्षाची रणनीती?

भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नबीन यांची निवड करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आज यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आली. ते पक्षाचे १२ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम करणार आहे. मात्र, अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यासमोरील आव्हानं देखील मोठी असणार आहेत. .आगामी वर्षात ज्या राज्यात निवडणुका आहेत. त्यापैकी आसाम वगळता इतर कोणत्याही ठिकाणी भाजपला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. त्यामुळे या राज्यात पक्षाचा विस्तार करणे, आणि भाजपला यश मिळवून देणे हे सर्वात मोठं आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. आगामी वर्षात पश्चिम बंगाल, केरळ, पुदुचेरी, तमिळनाडू आणि आसाम या राज्यांत निवडणुका आहे. या ठिकाणी भाजपचं सरकार स्थापन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे..याशिवाय भाजप दीर्घकाळापासून सत्तेत आहे. त्यामुळे त्यांचं संघटन आधीच मजबूत आहे. अशावेळी संघटनावर आपली पकड निर्माण करणे तसेच स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, ही आव्हानंसुद्धा नबीन यांच्यापुढे आहे. नितीन नबीन यांनी २००६ मध्ये सक्रीय राजकारणात प्रवेश केला. सुरुवातीला पटना पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक लढवली. त्यानंतर सलग चार वेळा त्यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व केलं..नितीन नबीन यांना बिहारमध्ये प्रशासकीय आणि राजकीय कामकाजाचा मोठा अनुभव आहे. नीतीश कुमार सरकारमध्ये त्यांनी रस्ते बांधकाम, शहरी विकास व गृहनिर्माण, तसेच कायदा व न्याय अशा महत्त्वाच्या खात्यांची मंत्रीपदे भूषवली आहेत. पक्षसंघटनेत त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. याशिवाय, विविध राज्यांमध्ये संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे पक्षात त्यांची राष्ट्रीय नेते म्हणून ठळक ओळख निर्माण झाली आहे.