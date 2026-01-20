देश

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यपदी निवड होताच नितीन नबीन यांच्या पुढे असतील 'ही' आव्हानं, कशी असेल पक्षाची रणनीती?

Nitin Nabin Becomes BJP National President : नितीन नबीन हे पक्षाचे १२ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम बघणार आहे. मात्र, अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यासमोरील कोणती आव्हानं असतील जाणून घ्या...
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नबीन यांची निवड करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आज यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आली. ते पक्षाचे १२ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम करणार आहे. मात्र, अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यासमोरील आव्हानं देखील मोठी असणार आहेत.

