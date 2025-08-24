Mallikarjun Kharge: भाजपची आता ‘सत्ताचोरी’ची तयारी; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप

नवी दिल्ली: ‘‘मतचोरीनंतर आता भारतीय जनता पक्ष सत्ताचोरीची तयारी करीत आहे. ३० दिवसांत विरोधी सरकार पाडण्यासाठी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; तसेच अटक हे शस्त्र वापरून लोकशाही अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज (ता. २४) केला. इंदिरा भवन येथे हरियाना आणि मध्य प्रदेशाच्या जिल्हा काँग्रेस समित्यांच्या नवनियुक्त अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत खर्गे बोलत होते. .MP Rahul Gandhi: मतचोरी करू देणार नाही; फेरपडताळणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा ‘एनडीए’ला इशारा.खर्गे यांच्या दाव्यानुसार, विधेयकांमुळे सरकार सत्तेत राहण्याचा किंवा उलथवून टाकण्याचा नागरिकांचा अधिकार नागरिकांकडून हिरावला जातो आणि तो ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’ यांसारख्या संस्थांना दिला जातो. खर्गे यांनी जिल्हा काँग्रेस अध्यक्षांना बूथ आणि मंडळ समित्या तयार करताना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला..ते पुढे म्हणाले, ‘‘समित्यांमधील सर्व लोक पक्षाचे निष्ठावंत आणि मेहनती असावेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ते काँग्रेसच्या विचारसरणीपासून विचलित होऊ नयेत. कोणी कितीही प्रलोभने दिली, तरीही आपले कार्यकर्ते पक्षातच राहिले पाहिजेत. काँग्रेसने मजबूत संघटनेमुळेच दीर्घकाळ राज्य केले.’’.Rajnath Singh: ‘गगनयान’ हा आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील महत्त्वाचा अध्याय: संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह; भारताचे अवकाश संशोधन राष्ट्रीय आकांक्षांचे प्रतिबिंब.आपली पक्ष संघटना मजबूत न करता आणि जिल्हा अध्यक्षांना महत्त्व न देता आपण पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही, असे माझे आणि राहुल गांधी यांचे मत आहे.- मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे अध्यक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.