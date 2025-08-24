देश

Mallikarjun Kharge: भाजपची आता ‘सत्ताचोरी’ची तयारी; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप

BJP preparing for power theft, alleges Kharge in sharp attack: ‘‘समित्यांमधील सर्व लोक पक्षाचे निष्ठावंत आणि मेहनती असावेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ते काँग्रेसच्या विचारसरणीपासून विचलित होऊ नयेत. कोणी कितीही प्रलोभने दिली, तरीही आपले कार्यकर्ते पक्षातच राहिले पाहिजेत.
Updated on

नवी दिल्ली: ‘‘मतचोरीनंतर आता भारतीय जनता पक्ष सत्ताचोरीची तयारी करीत आहे. ३० दिवसांत विरोधी सरकार पाडण्यासाठी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; तसेच अटक हे शस्त्र वापरून लोकशाही अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’ असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज (ता. २४) केला. इंदिरा भवन येथे हरियाना आणि मध्य प्रदेशाच्या जिल्हा काँग्रेस समित्यांच्या नवनियुक्त अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत खर्गे बोलत होते.

