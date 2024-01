Nitish Kumar News: बिहारमध्ये भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री; कोण आहेत सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा?

नवी दिल्ली- बिहारमध्ये आज राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली आहे. जेडीयू प्रमुख नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. तसेच त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्ता स्थापनाचा दावा केला आहे. त्यांना भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पाठिंबा दिला आहे. आज सायंकाळी पाच वाजता नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. (Nitish Kumar News)

नव्या सरकारमध्ये भाजपने दोन नेत्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली आहे. विजय सिन्हा आणि सम्राट चौधरी आज उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. भाजपने या दोन नेत्यांना संधी देण्यामध्ये जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोन्ही नेत्यांबाबत आपण थोडक्यात माहिती घेऊया.(BJP Samrat Choudhary Vijay Sinha to be Bihar Deputy Chief Ministers in nitish kumar government know about them)