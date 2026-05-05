BJP Assam victory: ‘चहाच्या मळ्या’त भाजपची ‘हॅट् ट्रिक’; ईशान्येत वर्चस्व, काँग्रेसचे पुनरागमनाचे स्वप्न धुळीला!

एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर पुनरागमन करून आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. या निकालामुळे काँग्रेसच्या पुनरागमनाच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. नेतृत्वात बदल करूनही हरवलेला जनाधार परत मिळवण्यात काँग्रेसला अपयश आले, हे स्पष्ट झाले..अहोम समाज, चहाच्या मळ्यातील कामगार आणि मुस्लिम मतदार गट यांसारख्या पारंपरिक मतदारांमध्ये विश्वास पुनर्स्थापित करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. परिणामी अनेक महत्त्वाच्या मतदारसंघांत पक्षाचा पराभव झाला. १२६ सदस्यांच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वावर मतदारांनी पुन्हा विश्वास दाखवून सत्तेची सूत्रे त्यांच्या हाती दिली. या निवडणुकीत तब्बल ८५.९६ टक्के मतदान झाले..भाजपच्या ३१ कलमी 'संकल्प पत्रा'ला मतदारांनी स्पष्ट पाठिंबा दिला. सत्तेत आल्यानंतर तीन महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू करणे, घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढणे आणि अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करणे यांसारख्या घोषणा मतदारांना भावल्या. 'ओरुनोदोई' योजनेंतर्गत गरजू कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि महिलांसाठी विशेष अनुदान यामुळे महिला मतदार भाजपकडे वळल्याचे चित्र दिसले. काँग्रेसने सरमा यांच्या पत्नीवर अनेक पासपोर्ट असल्याचा आरोप केला होता. .मात्र, हिमंता यांनी केलेल्या आक्रमक प्रत्यारोपामुळे काँग्रेसचा हा हल्ला निष्प्रभ ठरला. याची सहानुभूती भाजप आणि सरमा यांनाच मिळाली. त्यांनी अनेक सभांमध्ये मियाँना (बांगलादेशी मुस्लिम) हाकलून द्यावे, असे उघडपणे सांगितले. अल्पसंख्याक समुदायाच्या टीकेला सामोरे जावे लागल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात भाजपने आपले लक्ष घुसखोर आणि अस्मितेच्या राजकारणावरून हटवून युवा सक्षमीकरण आणि पूर निवारणाकडे वळवले होते..प्रचारातील गाजलेले मुद्देनिवडणुकीच्या प्रचारात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी), नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि बांगलादेशी घुसखोरी हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते.सन २०२३ मधील मतदारसंघ फेररचनेचाही सत्ताधाऱ्यांना फायदा झाल्याचे दिसून आले. -बेरोजगारी आणि ब्रह्मपुत्र नदीच्या पुराचा प्रश्न होता. मात्र, धर्माधारित ध्रुवीकरण आणि त्याभोवती उभ्या करण्यात आलेल्या रचितकथनाने मतदारांवर अधिक प्रभाव टाकला..हिमंता बिस्व सरमा (भाजप)पीयूष हजारिका (भाजप)रणोज पेगू (भाजप)हितेंद्रनाथ गोस्वामी (भाजप)अजंता नियोग (भाजप)प्रमुख विजयीगौरव गोगोई (काँग्रेस)देवव्रत सैकिया (काँग्रेस)लुरिंज्योती गोगोई (आसाम जातीय परिषद)नंदिता दास (काँग्रेस)रंजन गोहेन (आसाम जातीय परिषद).