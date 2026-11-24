BJP and Shiromani Akali Dal: पंजाब विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांची देशभरात चर्चा सुरु आहे. आम आदमी पक्षाला सत्तेपासून दूर लोटण्यासाठी भाजपने मोठी खेळी केलीय. तब्बल सहा वर्षांनंतर भारतीय जनता पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दल पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. मंगळवारी नवी दिल्ली येथील भाजप मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली..या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आणि पंजाब भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. नोव्हेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यांच्या वादावरून दोन्ही पक्षांमधील २४ वर्षांची जुनी युती तुटली होती..Who is Harpreet Singh? भारताकडून वर्ल्ड कप खेळला अन् आज आपल्याचविरुद्ध ठोकले शतक; पठ्ठ्याने यूएईला सावरले, तिलक वर्माचे टेंशन वाढवले.या ऐतिहासिक घोषणेसोबतच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याबाबतचे चित्रही स्पष्ट केले आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना शाह म्हणाले की, पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल हा 'मोठ्या भावाच्या' भूमिकेत राहील आणि जो कोणी मोठा भाऊ असतो, मुख्यमंत्री तोच बनतो..भाजप, अकाली दल आणि एनडीएचे घटक पक्ष एकत्र येऊन पंजाबमधील सर्व ११७ विधानसभा जागांवर निवडणूक लढवणार आहेत. ही युती केवळ राजकीय समीकरण नसून हिंदू-शीख बंधुत्वाचे आणि एकतेचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एनडीएचा जुना मित्र पुन्हा परतल्याचा आपल्याला मनापासून आनंद असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही एनडीए विस्ताराबाबत चर्चा झाल्याचे शाह यांनी सांगितले..Shubman Gill: शुभमन गिलच्या मागणीला ICC कडून प्रतिसाद नाही! चेंडूला लाळ लावण्यावरील बंदी कायम राहणार, कारणही आलं समोर.सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर आणि काँग्रेसवर टीका करताना अमित शाह यांनी मोठी घोषणा केली. राज्यातील विद्यमान सरकार तीन महिन्यांत नशा संपवण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आले, परंतु ही समस्या संपण्याऐवजी अधिकच वाढली, तर २०१७ मध्ये राहुल गांधी यांनीही एका कार्यकाळात नशा संपवण्याचे पोकळ आश्वासन दिले होते, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र, एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यास ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत पंजाबला संपूर्णपणे नशामुक्त केले जाईल, असा ठाम निर्धार अमित शाह यांनी या वेळी व्यक्त केला.