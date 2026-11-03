Neha Bora: मंदिरातील अत्याचाराच्या वक्तव्यावरुन भाजपचा नेहा बोरांवर जोरदार हल्ला; काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनीही जाहीर केली नाराजी

Neha Bora temple rape remark: ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा यांचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी 'मंदिरांमध्ये पुजारी बलात्कार करतात' आणि 'ब्राह्मण स्त्रियाही सुरक्षित नाहीत' असे विधान केल्याचे दिसत आहे. या विधानावरून भाजपने काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.भाजपने या विधानाचा दाखला देत हा 'हिंदूविरोधी मानसिकतेचा' पुरावा असल्याचा आरोप केला आहे, तर काँग्रेसचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि समाजवादी पक्षानेही या सरसकट आरोपांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत टीका केली.भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी हा व्हिडिओ शेअर करत नेहा बोरा या राहुल गांधींच्या 'पोस्टर गर्ल' असून काँग्रेसच्या संपूर्ण व्यवस्थेत हिंदूंचा द्वेष भरलेला असल्याचा आरोप केला. भाजप नेते गौरव भाटिया यांनीही पुजाऱ्यांचा अपमान केल्याचा ठपका ठेवत बोरा यांच्यावर हल्ला चढवला..बांगलादेशातील सत्तांतराच्या आंदोलनात हिंदू महिलांवर अत्याचार झाले, तिथून प्रेरणा घेऊन भारतात अराजक माजवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा भाटिया यांनी केला. जर यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी मदरशांमधील मौलवींवरही असे विधान करून दाखवावे; निवडक रोष व्यक्त करणे धोकादायक आणि दुर्दैवी असल्याचे भाटिया यांनी म्हटले. याशिवाय भाजप महिला मोर्चाच्या नेत्या वैशाली पोद्दार सिंग यांनीही बोरा यांच्या विधानांचा निषेध करत विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले..दुसरीकडे, काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनीही या विधानाचे समर्थन केलेले नाही. शिवसेना (यूबीटी) नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या विधानाला अत्यंत दुर्दैवी म्हटले आहे. स्वतः एक ब्राह्मण महिला असल्याचे सांगत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अशा प्रकारची हीन आणि सरसकट भाषा वापरणे कितपत योग्य आहे? डाव्या असो वा उजव्या विचारसरणीचे, टोकाचे विचार देशासाठी घातक असतात असे सांगत, नेहा बोरा तरुण आणि हुशार आहेत, त्यांनी आपल्या बुद्धीचा वापर विधायक कार्यासाठी करावा आणि जात किंवा धर्माच्या चष्म्यातून प्रत्येक गोष्टीकडे पाहू नये असा सल्ला त्यांनी दिला..Crime News: यूपीतील भाजप नेत्याच्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल! व्हिडिओमध्ये कोणावर केले आरोप? 'माझ्या मृत्युला पत्नी...'.त्याचप्रमाणे समाजवादी पक्षाचे खासदार राजीव राय यांनीही या विधानाचा निषेध करत सांगितले की, कोणत्याही जात, धर्म किंवा वर्गाबद्दल असे सरसकट विधान करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे; प्रत्येक धर्मात चांगले आणि वाईट लोक असतात, अशा विधानांमुळे भाजपच्या सापळ्यात अडकणे योग्य नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.