BJP Vs Congress : कपटी राजकारणातून आरोप; कथित मतचोरीसंदर्भात भाजपकडून राहुल यांच्यावर टीका

नवी दिल्ली : कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचा मतचोरीचा आरोप म्हणजे कपटी राजकारण असल्याची टीका भाजपकडून बुधवारी करण्यात आली. बिहारची अंतिम मतदार यादी नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र मतदारयादीत नाव सामील होण्याच्या अथवा हटविण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने एकही तक्रार केली नाही. यावरुन मतचोरीचा त्या पक्षाचा आरोप म्हणजे राजकीय स्टंट असल्याचे सिद्ध होते, असे भाजपचे आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितले. .मतचोरीचा गांधी यांचा आरोप म्हणजे केवळ एक देखावा आहे. त्याद्वारे त्यांचे कपटी राजकारण उघडे पडले आहे. निवडणुकातील पराभव लपवण्यासाठी तसेच लोकशाही प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास कमी व्हावा, यासाठी ते मतचोरीचा आरोप करत आहेत. जॉर्ज सोरोस यांच्या रणनीतीचे ते एक पान आहे. .पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.काही दिवसांपूर्वी गांधी यांनी बिहारमध्ये यात्रा काढली. मात्र ही यात्रा लोकशाहीची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे तर घुसखोरांना वाचवण्यासाठी व राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर करण्यासाठी होती. अशा प्रकारच्या यात्रा काढत संकटग्रस्त काँग्रेस पुन्हा जिवंत होईल, असे गांधी यांना वाटते, असा टोला मालवीय यांनी मारला..राहुल गांधी यांनी बिहारमधील २० जिल्ह्यांमध्ये १३०० किलोमीटर लांबीची यात्रा काढली. त्यावेळी आयोगावर भेदभाव केल्याचा तसेच चुकीच्या पद्धतीने मतदारयाद्यांच्या पडताळणीची मोहीम राबविल्याचा आरोप केला. एसआयआरच्या माध्यमातून मागास व अल्पसंख्यांकाची नावे हटविली जात असल्याचे गांधी यांनी म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.