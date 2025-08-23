देश
Donald Trump: देशात आता 'स्वदेशी जागरण अभियान'; भाजपचा पुढाकार, 'ट्रम्प टॅरिफ'ला देणार उत्तर
BJP launches nationwide Swadeshi Jagran Abhiyan: १९ आणि २० ऑगस्ट रोजी संघप्रमुख मोहन भागवत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आरएसएसच्या बैठकीत स्वदेशी वस्तूंना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: भाजप लवकरच "स्वदेशी जागरण अभियान" नावाचे देशव्यापी "लोकल फॉर वोकल" अभियान सुरू करणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भाजप यांच्या संयुक्त बैठकांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अभियानाचा उद्देश देशांतर्गत उद्योग आणि शेतकरी उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.