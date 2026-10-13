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Gandhinagar: अमित शाहांच्या मतदारसंघात काय घडलं? गांधीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने किती जागा जिंकल्या?

Gandhinagar Civic Polls Results: गांधीनगर महानगरपालिकेच्या एकूण ११ प्रभागांमधील ४४ जागांसाठी ही निवडणूक पार पडली होती. यासाठी एकूण १३० उमेदवार रिंगणात होते.
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संतोष कानडे
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BJP Sweeps 38 Seats: गुजरातची राजधानी गांधीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा एकदा नेत्रदीपक विजय मिळवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या या लोकसभा मतदारसंघात भाजपने ४४ पैकी तब्बल ३८ जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवले आहे. मात्र गेल्यावेळेपेक्षा यावेळी भाजपच्या जागा कमी झाल्या आहेत.

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