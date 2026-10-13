Gandhinagar: अमित शाहांच्या मतदारसंघात काय घडलं? गांधीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने किती जागा जिंकल्या?

BJP Sweeps 38 Seats: गुजरातची राजधानी गांधीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा एकदा नेत्रदीपक विजय मिळवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या या लोकसभा मतदारसंघात भाजपने ४४ पैकी तब्बल ३८ जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवले आहे. मात्र गेल्यावेळेपेक्षा यावेळी भाजपच्या जागा कमी झाल्या आहेत..या निवडणुकीत काँग्रेसला अवघ्या पाच जागांवर समाधान मानावे लागले, तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवाराने विजय मिळवला. दुसरीकडे, पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरून ३२ जागांवर उमेदवार देणाऱ्या आम आदमी पक्षाला (आप) एकही जागा जिंकता आली नाही आणि त्यांचा दारुण पराभव झाला..४८० सुपर मार्केटमध्ये सायबर हल्ला, फ्रीज आणि फ्रिजरचं तापमान ५० अंशावर, अनेक ठिकाणी लागली आग.गांधीनगर महानगरपालिकेच्या एकूण ११ प्रभागांमधील ४४ जागांसाठी ही निवडणूक पार पडली होती. यासाठी एकूण १३० उमेदवार रिंगणात होते, ज्यामध्ये भाजप आणि काँग्रेसने सर्व ४४ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. ११ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मतदानामध्ये सुमारे ५९.२५ टक्के मतदान नोंदवले गेले होते..मतमोजणीनंतर समोर आलेल्या निकालांमध्ये भाजपने आठ प्रभागांमध्ये संपूर्ण पॅनेल जिंकत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. भाजपने प्रभाग क्रमांक १, ३, ४, ५, ८, ९, १० आणि ११ मधील सर्व चारही जागा जिंकून निर्विवाद यश मिळवले. तसेच प्रभाग क्रमांक २ आणि ७ मध्ये भाजपने प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या..काँग्रेसने प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये चारही जागांवर विजय मिळवून भाजपला मोठा धक्का दिलाय. या प्रभागातून काँग्रेसच्या हंसाबेन ललितकुमार निनामा, मेघनाबेन राजुभाई देसाई, मेहुलकुमार अरविंदभाई राठोड आणि कर्मजीतसिंह वीरेंद्रसिंह वाघेला यांनी विजय मिळवला.याव्यतिरिक्त प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये काँग्रेसला एक जागा मिळाली, ज्यामुळे काँग्रेसचे एकूण संख्याबळ ५ वर पोहोचले. प्रभाग क्रमांक २ मधील एक जागा अपक्ष उमेदवाराच्या खात्यात गेली..गिरणी कामगारांच्या घरांची प्रतीक्षा संपली! घरे उभारण्यासाठी साडेचार हेक्टर जागा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरच जागेबाबत पत्र मिळणार .यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या गांधीनगर महापालिका निवडणुकीत भाजपने ४४ पैकी ४१ जागा जिंकल्या होत्या. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला दोन जागा आणि आम आदमी पक्षाला एक जागा मिळाली होती. या वेळी भाजपच्या जागा ४१ वरून ३८ वर आल्या असल्या, तरी त्यांनी स्पष्ट बहुमतासह सत्ता कायम राखली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.