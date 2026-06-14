पाण्यावरून दोन गटात तुंबळ हाणामारी, भाजप कार्यकर्त्याची हातोड्यानं ठेचत हत्या, २ सख्खे भाऊ गंभीर जखमी

पाण्याच्या वादातून दोन गटात हिंसाचार झाला असून यात भाजप कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. तर त्याचे दोन सख्खे भाऊ गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांसह २५ अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. उत्तराखंडच्या डेहराडूनमध्ये शनिवारी ही घटना घडली. या घटनेमुळे गावात तणावाचं वातावरण आहे. रात्री उशिरापर्यंत गावात गोंधळ निर्माण झाला होता. संतापलेल्या गावकऱ्यांनी प्रेमनगर पांवटा जुन्या महामार्गावर चक्का जाम केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गावात सरकारी ट्युबवेलच्या पाण्यावरून विनोद, राजेश आणि अशोक यांचा माजी सरपंच इस्तिपाकच्या भाच्यासोबत वाद झाला. यात वादानंतर रज्जाक, अमन, युनूस, अनीससह २० ते २० जणांचा गट धावून आला. त्यांनी तीन सख्ख्या भावांवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. यात धारदार शस्त्रांचा आणि हातोड्याचा वापर केला गेला. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या ४३ वर्षीय विनोदला रुग्णालयात नेलं. पण त्याचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं. तर त्याचे दोन भाऊ गंभीर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..रेल्वे गाड्यांना उशीर, परीक्षेला निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा उद्रेक; रेल्वेची तोडफोड, IGसह पोलीस जखमी.प्राथमिक तपासात समोर आलं की, दोन गटात आधीपासूनत वैमनस्य होतं. त्याला शनिवारी पाण्याच्या वादावरून हिंसक वळण लागलं. सहसपूर, विकासनगर, प्रेमनगरसह इतर पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. गावाला घेराव घातला. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल यांनी सांगितलं की, आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. हल्ल्यात भाजप कार्यकर्ता विनोद कश्यपचा मृत्यू झाला आहे..विनोद कश्यप आणि त्याच्या भावांनी इस्तिपाक सरपंच असताना गावातील विकास कामांबाबत अनेकदा आरटीआयचे अर्ज दाखल केले होते. तेव्हापासून दोन्ही गटात सातत्याने वाद उफाळून येत आहेत. विनोदने याआधी काही स्थानिक निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यावेळीही दोन गटात वाद होता..बैरागीवाला इथं भाजप कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. गावात मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते आणि समर्थकांची गर्दी झाली आहे. आरोपींना अटक करण्याच्या मागणीसह नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि महामार्ग रोखून धरला. यामुळे बराच वेळ तणावाचं वातावरण होतं. काही जणांनी आरोपींच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. तसंच आरोपींच्या घरावर दगडफेकही झाली. पोलिसांनी वातावरण शांत करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.