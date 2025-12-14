Who Is Nitin Nabin: दिल्लीच्या राजकारणात नव्या चेहऱ्याची एन्ट्री; भाजपचे सर्वात तरुण कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन कोण?

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीने आपल्या राष्ट्रीय संघटनेत महत्त्वपूर्ण बदल करताना बिहार सरकारमधील मंत्री आणि बांकीपुर मतदारसंघातील पाच वेळा निवडून आलेले आमदार नितीन नबीन यांची कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांच्या संघटनात्मक क्षमतेसह निवडणूक रणनीती, प्रशासकीय अनुभव आणि जनतेशी असलेल्या थेट संबंधाला महत्त्व देताना ही जबाबदारी सोपवली आहे. पक्षातील सूत्रांच्या मते, हा फक्त संघटनात्मक बदल नसून भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारा निर्णय मानला जात आहे..जनतेशी जोडलेले नेते म्हणून ओळखनितिन नबीन यांना पक्षात अशा नेत्यांपैकी एक मानले जाते ज्यांनी संघटनेच्या प्रत्येक स्तरावर काम केले आहे. युवा मोर्चापासून ते राज्य सरकार आणि आता राष्ट्रीय संघटनेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास पक्षात विश्वासाचे प्रतीक आहे. ते शिस्तबद्ध संघटक, कुशल रणनीतीकार आणि जनतेशी जोडलेले नेते म्हणून ओळखले जातात.छत्तीसगढमध्ये त्यांना पक्षाचे प्रभारी नेमले होते. तेथे बूथ स्तरावरील व्यवस्थापन, संघटना विस्तार आणि निवडणूक समन्वयावर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्याचा परिणाम म्हणून पक्षाला तेथे मोठा विजय मिळाला. या यशानंतर हे स्पष्ट झाले की नितीन नवीन फक्त बिहारपुरते मर्यादित नेते नाहीत तर राष्ट्रीय स्तरावर संघटना उभी करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे..BJP MLA Sanjay Upadhyay Threat : बोरिवलीचे भाजप आमदार संजय उपाध्याय यांना पत्राद्वारे मिळाली जीवे मारण्याची धमकी.पटण्यातील बांकीपुर विधानसभा मतदारसंघातून २००६, २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ अशा सलग पाच निवडणुकांमध्ये विजय मिळवला आहे. प्रत्येक वेळी त्यांचे मताधिक्य आणि जनसमर्थन वाढत गेले.त्यांचे वडील नबिन किशोर प्रसाद सिन्हा हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि पटना पश्चिमचे तीन वेळा आमदार होते. त्यांनी या भागाला पक्षाचा बालेकिल्ला बनवला. २००६ मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर नितीन नवीन यांनी पोटनिवडणूक जिंकून राजकीय वारसा सांभाळला आणि त्याला आधुनिक संघटनात्मक दृष्टिकोन दिला..भाजपा युवा मोर्चातून सुरुवातराजकारणाची सुरुवात त्यांनी भाजपा युवा मोर्चातून केली. राष्ट्रीय महामंत्री तसेच बिहार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून त्यांनी युवकांना पक्षाशी जोडले. हाच अनुभव त्यांना राज्य प्रभारी आणि आता कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष या पदापर्यंत घेऊन आला.आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आता नितीन नवीन यांची भूमिका केवळ बिहारपुरती मर्यादित राहणार नाही तर देशभरातील संघटनात्मक निर्णय, निवडणूक आघाड्या आणि रणनीतीत ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. पक्ष नेतृत्वाला विश्वास आहे की त्यांची मैदानी समज, प्रशासकीय अनुभव आणि रणनीतिक विचार भाजपला पुढील निवडणुकांत अधिक मजबुती देईल..संघटनात्मक अनुभवही नियुक्ती दर्शवते की भाजप आता अशा नेत्यांना पुढे आणत आहे ज्यांच्याकडे संघटना व सरकार दोन्हींचा अनुभव आहे, निवडणुका जिंकण्याची क्षमता आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणाची समज आहे.नरेंद्र मोदी म्हणाले, नितीन नबीन यांनी स्वतःला एक समर्पित पक्ष नेते म्हणून ओळखले आहे. ते एक तरुण आणि कष्टाळू नेते आहेत ज्यांना बराच संघटनात्मक अनुभव आहे. बिहारमध्ये आमदार आणि मंत्री म्हणून त्यांचे काम अत्यंत प्रभावी राहिले आहे आणि त्यांनी लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण समर्पणाने काम केले आहे. ते त्यांच्या नम्र स्वभावासाठी आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष कामासाठी ओळखले जातात. मला विश्वास आहे की त्यांची ऊर्जा आणि वचनबद्धता येणाऱ्या काळात आपला पक्ष आणखी मजबूत करेल. भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष झाल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो..Kolhapur BJP Leader Poison : भाजप पदाधिकाऱ्याने घेतल विष, धक्कादायक कारण समोर; सर्वसामान्यांना २४ टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवलं अन्...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.