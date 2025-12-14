देश

Who Is Nitin Nabin: दिल्लीच्या राजकारणात नव्या चेहऱ्याची एन्ट्री; भाजपचे सर्वात तरुण कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन कोण?

Why BJP Chose Nitish Nabin as Its Youngest Executive President : नड्डांच्या कार्यकाळानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय संघटनेची धुरा सांभाळण्यासाठी नितीन नबीन यांची निवड झाली का, आणि या निर्णयामागचं अंतर्गत राजकीय गणित नेमकं काय आहे?
Nitish Nabin

Nitish Nabin

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीने आपल्या राष्ट्रीय संघटनेत महत्त्वपूर्ण बदल करताना बिहार सरकारमधील मंत्री आणि बांकीपुर मतदारसंघातील पाच वेळा निवडून आलेले आमदार नितीन नबीन यांची कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने त्यांच्या संघटनात्मक क्षमतेसह निवडणूक रणनीती, प्रशासकीय अनुभव आणि जनतेशी असलेल्या थेट संबंधाला महत्त्व देताना ही जबाबदारी सोपवली आहे. पक्षातील सूत्रांच्या मते, हा फक्त संघटनात्मक बदल नसून भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारा निर्णय मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Narendra Modi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com