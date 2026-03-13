Blood Donation Rules: 'हे' लोक रक्तदान करू शकत नाहीत, निर्बंध का? सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा खुलासा

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, समलिंगी पुरुष व महिला सेक्स वर्कर यांना रक्तदान करण्यास दिलेल्या निर्बंधाचे जोरदार समर्थन केले. गुरुवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सरकारने स्पष्ट सांगितले की, हा निर्णय कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नव्हे, तर केवळ वैज्ञानिक व आरोग्य अभ्यास आणि आकडेवारीवर आधारित आहे. या गटांमध्ये एचआयव्हीचा धोका सामान्य लोकसंख्येच्या तुलनेत सहा ते तेरा पट अधिक असल्याचे ठोस पुरावे आहेत..मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय रक्त धोरणाचा मूलभूत उद्देश नेहमीच सर्वात सुरक्षित दात्यांकडून रक्त मिळवणे हा आहे. उच्च-जोखीम असलेल्या गटांकडून रक्त किंवा त्याचे घटक घेणे हे धोरणाच्या मूलतत्त्वांनाच विरोधी आहे. आरोग्य मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या दस्तऐवजात याची पुष्टी करण्यात आली आहे..आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद केले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, समलिंगी पुरुष आणि महिला लैंगिक कामगार यांना एचआयव्ही, हेपेटायटीस बी आणि हेपेटायटीस सी या संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असल्याचे अनेक ठोस आणि विश्वासार्ह अभ्यास सिद्ध करतात. मंत्रालयाने २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाचा संदर्भ दिला. या अहवालानुसार, या विशिष्ट गटांमध्ये एचआयव्हीचा प्रसार लोकसंख्येच्या तुलनेत सहा ते तेरा पट जास्त आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात अशा उच्च-जोखीम गटांसाठी रक्तदानावर समान प्रकारचे निर्बंध लागू आहेत. उदाहरणार्थ, बहुतेक युरोपीय राष्ट्रांमध्ये समलिंगी पुरुषांना रक्तदान करण्यापासून कायमचे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे..Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट संतापलं! आदेश न पाळणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा, उशिरा अपीलही चालणार नाही.मूल्यमापन व्यापक सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून करणे आवश्यकसरकारने यावर विशेष भर दिला की, गंभीर आजारी रुग्णांसाठी रक्तसंक्रमण हा शेवटचा उपाय असतो. त्यामुळे ट्रान्सफ्युजन-ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन (टीटीआय) चा कोणताही धोका पूर्णपणे दूर करणे गरजेचे आहे. युक्तिवादात म्हटले आहे की, हा मुद्दा केवळ वैयक्तिक हक्कांच्या चौकटीत पाहता येणार नाही. त्याचे मूल्यमापन व्यापक सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने भरलेल्या देशात आरोग्यसेवांची उपलब्धता अजूनही असमान आहे. या वास्तवाचा विचार करूनच निर्णय घेतला गेला आहे..आरोग्याचे हित वैयक्तिक हक्कांपेक्षा श्रेष्ठएएसजी भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रक्तदानाची प्रक्रिया सुरक्षित ठेवण्यासाठी असे निर्बंध अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे रक्तदान प्रणालीतील एकूण सुरक्षितता वाढते आणि रुग्णांना संसर्गमुक्त रक्त मिळण्याची शक्यता अधिकाधिक होते. सरकारचे मत आहे की, आरोग्याचे हित वैयक्तिक हक्कांपेक्षा श्रेष्ठ मानले पाहिजे..Supreme Court: देशात पहिल्यांदाच! ३२ वर्षीय तरुणासाठी सुप्रीम कोर्टाची इच्छामरणाला मंजुरी; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.