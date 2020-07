कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृतदेह नेण्यासाठी नव्हते कोणीही तयार मग...

हैदराबाद : कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच यामध्ये मृत्यू झालेल्या रुग्णांचा आकडा मोठा आहे. कोरोनाबाधित रुग्णाच्या मदतीला कोणी येत नसल्याच्या अनेक घटना पाहिला मिळाल्या. त्यानंतर आता तेलंगणातही अशाच प्रकारची घटना घडली.

राज्यातील निजामाबाद येथे एका सरकारी रुग्णालयात एका कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा मृत्यू झाला. ही बाब रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना समजल्यानंतर त्यांनी संबंधित मृतदेह रुग्णवाहिकेतून नेण्यास नकार दिला. त्यामुळे मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करायचे कसे हा मोठा प्रश्न पडला. त्यानंतर अखेर हा मृतदेह रिक्षाच्या मदतीने अंत्यसंस्कारासाठी नेण्यात आला.

कोरोनाबाधित मृताचा नातेवाईक रुग्णालयातच काम करतो. त्याच्या विनंतीवरून मृतदेह त्यांच्या ताब्यात देण्यात आला. या मृताच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या शवागारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या मदतीने मृतदेह रिक्षात ठेवला. त्या ऑटोरिक्षातूनच तो मृतदेह स्मशानभूमीपर्यंत नेण्यात आला, अशी माहिती निजामाबाद सरकारी रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. नागेश्वर राव यांनी दिली.

Telangana: Body of a #COVID19 patient taken to a burial ground in an auto-rickshaw from Nizamabad Government Hospital. Dr N Rao, Hospital Superintendent says, "Deceased person's relative who works at the hospital asked us for the body. He didn't wait for an ambulance." (10.07.20) pic.twitter.com/IKhHh3zkbb

