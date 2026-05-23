Chardham Yatra: बद्रीनाथ धाममध्ये पोहोचला हिंदी अभिनेता! हजारो भाविकांच्या गर्दीत घेतलं दर्शन; सांगितला अविस्मरणीय अनुभव

उत्तराखंडमध्ये सध्या सुरू असलेल्या पवित्र चारधाम यात्रेचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, सर्वसामान्य भाविकांसोबतच अनेक दिग्गज आणि सेलिब्रेटी देखील बाबांच्या दर्शनासाठी हिमालयाची दुर्गम चढण पार करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट अभिनेता, प्रगल्भ कवी आणि लेखक आशुतोष राणा यांनी आज 'बदरीनाथ धाम'ला (Badrinath Dham) भेट देऊन भगवान बदरी विशालचे मनोभावे दर्शन घेतले आणि विशेष पूजा-अर्चना करून आशीर्वाद मिळवला. या पावन प्रसंगी त्यांनी चारधाम यात्रेचा आपला वैयक्तिक आणि भक्तीमय अनुभव प्रसारमाध्यमांशी शेअर केला..आशुतोष राणा म्हणाले की, या पवित्र महिन्यामध्ये चारधामांची यात्रा करण्याची संधी मिळणे हे अत्यंत भाग्याचे लक्षण असून, हा प्रवास मानवासाठी परम कल्याणाचा मार्ग दाखवणारा आहे. बदरीनाथ धाममध्ये आज मिळालेले दर्शन हा आपल्या आयुष्यातील एक कधीही न विसरता येणारा (अविस्मरणीय) क्षण ठरला आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. यात्रेकरूंची अभूतपूर्व गर्दी असतानाही, प्रशासनाने ज्या पद्धतीने चोख आणि उत्कृष्ट व्यवस्था ठेवली आहे, ती खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले..विशेष म्हणजे, अभिनेत्याने तेथील स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "येथील पोलीस आणि सुरक्षा दलांचे जवान हे भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण करत नसून, ते एका खऱ्या मार्गदर्शकासारखे आणि साहाय्यकासारखे काम करत आहेत. .हजारो किलोमीटरचा अत्यंत कठीण प्रवास करून आपल्या आराध्य देवतेच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांबद्दल जवानांच्या मनात असलेली संवेदनशीलता आणि प्रेमाची भावना अत्यंत वाखाणण्याजोगी आहे." जवानांच्या या सहकार्यामुळेच सामान्य भाविकांची ही खडतर यात्रा अत्यंत शांततेत, सुरक्षितपणे आणि सुलभतेने पूर्ण होत असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rआज २२ मे २०२६ रोजी देखील बदरीनाथ धाममध्ये भाविकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे चारही धामांमध्ये प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत असतानाच, आशुतोष राणा यांच्यासारख्या लोकप्रिय अभिनेत्याने स्थानिक प्रशासनाच्या आणि पोलिसांच्या संवेदनशील वर्तनाचे केलेले कौतुक सध्या सोशल मीडियावर आणि यात्रा वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.