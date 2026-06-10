Ram Katori : राम मंदिर आंदोलनातून जन्माला आलेली 'रामकटोरी' मिठाई हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समाजात आहे फेमस, अरब देशातूनही होते मागणी

उत्तर प्रदेशातील खाद्यसंस्कृतीमध्ये प्रत्येक राजेशाही आणि पारंपरिक पदार्थाचा स्वतःचा एक रंजक इतिहास आहे. या परंपरेत सध्या सर्वात जास्त सुर्ख्या बटोरत आहे ती म्हणजे सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) जिल्ह्याची प्रसिद्ध 'रामकटोरी मिठाई' (Ramkatori Sweet)! .आपल्या अनोख्या कटोरीसारख्या (वाटी) रचनेसाठी, हलक्या गोडव्यासाठी आणि अप्रतिम चवीसाठी ओळखली जाणारी ही मिठाई आता उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन’ (ODOC) योजनेत अधिकृतपणे सामील झाली आहे. ही मिठाई वरून अत्यंत कुरकुरीत आणि आतून मऊ असते, जी बनवण्यासाठी खवा, मैदा, साखर आणि शुद्ध देसी तुपाचा वापर केला जातो. सर्वात शेवटी या मिठाईला ओल्या नारळाच्या लच्छ्यांनी आणि सुक्या मेव्यांनी अतिशय देखणे सजवले जाते..कारसेवक विनोद मोदनवाल आणि 'रामकटोरी'चा जन्मया मिठाईचा इतिहास थेट वर्ष १९९२ मधील राम जन्मभूमी आंदोलनाशी (Ram Janmabhoomi Movement) जोडलेला आहे. बर्डपूर येथील रहिवासी आणि मिठाई विक्रेते विनोद मोदनवाल हे या आंदोलनात सक्रिय कारसेवक म्हणून सहभागी झाले होते.विनोद मोदनवाल सांगतात की, "१९९० मध्ये जेव्हा कारसेवेसाठी मी अयोध्येला जात होतो, तेव्हा २ नोव्हेंबर रोजी मला अटक झाली आणि बस्ती येथील कारागृहात (जेल) ठेवण्यात आले. २८ दिवसांनंतर सुटका होऊन जेव्हा मी घरी परतलो, तेव्हा मी श्रद्धेतून आणि उत्सुकतेतून कटोरीच्या आकाराची एक विशेष मिठाई तयार केली आणि तिचे नाव 'रामकटोरी' ठेवले. सुरुवातीला ही मिठाई केवळ राम मंदिराचा 'प्रसाद' म्हणून लोकांमध्ये मोफत वाटण्यात आली होती.".चवीने जिंकले दोन्ही समाजाचे मन; सौदी ते शारजाहपर्यंत डंकाआपल्या धार्मिक नावामुळे आणि अत्यंत संतुलित गोडव्यामुळे ही मिठाई बस्ती आणि गोरखपूर मंडळात अल्पावधीतच तुफान 'हिट' झाली. या मिठाईचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सिद्धार्थनगर आणि पूर्वांचल परिसरातील हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजातील लोक कोणत्याही भेदभावाशिवाय सण-उत्सवांमध्ये या मिठाईचा आस्वाद अत्यंत आवडीने घेतात.पूर्वांचल भागातील लाखो लोक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त देश-विदेशात राहतात. त्यामुळे मुंबई, अहमदाबाद, सुरत आणि दिल्लीला जाणारे स्थानिक नागरिक परतीच्या प्रवासात 'रामकटोरी'चे बॉक्स आवर्जून सोबत नेतात. स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आज थेट सौदी अरेबिया, दुबई आणि शारजाह (UAE) या आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या आपल्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना भेट (गिफ्ट) देण्यासाठी लोक ही मिठाई विमानाने परदेशात घेऊन जात आहेत..पॅकेजिंग आणि वाहतूक क्षेत्राला बंपर बूस्ट'ओडॉक' (ODOC) योजनेत या मिठाईचा समावेश झाल्यामुळे केवळ स्थानिक हलवायांनाच नाही, तर इतर पूरक उद्योगांनाही मोठी गती मिळाली आहे. सध्या बाजारपेठेत केवळ मिठाईलाच नाही, तर त्यावर भगवान श्रीराम आणि भव्य राम मंदिराचे चित्र असलेल्या वेगवेगळ्या आकाराच्या डिझायनर पॅकेट्सना प्रचंड मागणी आहे. यामुळे स्थानिक पॅकेजिंग इंडस्ट्री, लोडिंग-अनलोडिंग आणि ट्रान्सपोर्टेशन (वाहतूक) क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो कारागिरांना आणि मजुरांना मोठा रोजगार मिळत आहे.अयोध्येतील राम मंदिर दर्शनासाठी येणारे आंतरराष्ट्रीय पर्यटक सिद्धार्थनगरच्या या ऐतिहासिक 'रामकटोरी' मिठाईला विशेष पसंती देत असून, हिची जागतिक ब्रँडिंग केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.