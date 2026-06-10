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Ram Katori : राम मंदिर आंदोलनातून जन्माला आलेली 'रामकटोरी' मिठाई हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समाजात आहे फेमस, अरब देशातूनही होते मागणी

उत्तर प्रदेशातील खाद्यसंस्कृतीमध्ये प्रत्येक राजेशाही आणि पारंपरिक पदार्थाचा स्वतःचा एक रंजक इतिहास आहे.
ramkatori sweet siddharthanagar

ramkatori sweet siddharthanagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील खाद्यसंस्कृतीमध्ये प्रत्येक राजेशाही आणि पारंपरिक पदार्थाचा स्वतःचा एक रंजक इतिहास आहे. या परंपरेत सध्या सर्वात जास्त सुर्ख्या बटोरत आहे ती म्हणजे सिद्धार्थनगर (Siddharthnagar) जिल्ह्याची प्रसिद्ध 'रामकटोरी मिठाई' (Ramkatori Sweet)!

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