lawyer Rakesh Kishor assaulted in Court Video : माजी सरन्यायाधीश गवईंवर बूट फेकणाऱ्या वरिष्ठ वकिलास न्यायालयाच्या आवारातच चपलेने मारहाण!

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Delhi court premises incident : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर बूट फेकणारे वकील राकेश किशोर यांना दिल्लीच्या कड़कड़डूमा न्यायालय परिसरात काही वकिलांनी  चपलांनी मारहाण केली. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरात खळबळ उडाली असून, घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.

खरंतर माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी त्यांच्यावर बूट फेकून न्यायालयात गोंधळ घालणारे वकील राकेश किशोर यांना माफ केलेलं आहे. मात्र, काही वकिलांनी न्यायालय संकुलातच वकील राकेश किशोर यांना चपलांनी मारहणा केल्याने हे प्रकरण पुन्हा एकदा वर आलं आहे.

राकेश किशोर न्यायालयात उपस्थित असताना ही घटना घडली. काही वकिलांनी त्यांना चपलेने मारहाण केली. एवढंच नाहीतर यावेळी ढकलाढकलीही झाली. अखेर घटनास्थळी उपस्थित न्यायालयाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत मोठ्या प्रयत्नांनी राकेश किशोर यांना बाहेर नेले.

खरंतर बी.आर.गवई यांच्यावर बूट फेकल्यानंतर राकेश किशोर यांना बार कॉन्सिलने निलंबित केलेले आहे. मोठ्याप्रमाणात टीका होत असतानाही, राकेश किशोर यांनी सांगितले की त्यांना त्यांच्या कृत्याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही. त्यांनी सांगितले की देव त्यांना स्वप्नात दर्शन देऊन असे करण्याची सूचना देतो.

राकेश किशोर हे २००९ पासून दिल्लीच्या बार कॉन्सिलमध्ये नोंदणीकृत एक वरिष्ठ वकील आहेत. त्यांचे वय अंदाजे ७२ वर्षे आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांच्या निलंबनानंतर, पुढील कारवाई होईपर्यंत ते कोणत्याही खटल्याचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत.

