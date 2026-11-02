Brain Tumor Surgery: डोक्याची चिरफाड न करता नाकावाटे काढला मेंदूतील ट्युमर; सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांचे यश

डोक्याची कवटी न उघडता आणि मोठी चिरफाड न करता नाकाच्या मार्गाने मेंदूतील मोठा ट्युमर काढण्यात लखनौ येथील डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिव्हिल) शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांना यश आले आहे. पिट्युटरी ग्रंथीमध्ये वाढलेल्या ट्युमरमुळे रुग्णाच्या दृष्टीवर परिणाम होत होता. न्यूरोसर्जन डॉ. विनोद कुमार तिवारी यांनी आधुनिक शस्त्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा ट्युमर काढला. शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाच्या दृष्टीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याची माहिती देण्यात आली..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मूळचा उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला हा रुग्ण नोकरीनिमित्त दुबई येथे कार्यरत होता. त्याच्या पिट्युटरी ग्रंथीमध्ये ‘पिट्युटरी मॅक्रोएडेनोमा’ नावाचा ट्युमर वाढला होता. या ट्युमरचा दृष्टीशी संबंधित नसांवर दाब येत असल्याने त्याला दिसण्यात अडचणी येत होत्या. परिस्थिती अधिक गंभीर होण्यापूर्वी शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक होते..नाकाच्या मार्गाने केली शस्त्रक्रियाया रुग्णावर ‘मायक्रोस्कोपिक ट्रान्सनेझल ट्रान्सस्फेनॉइडल सर्जरी’ ही पद्धत वापरण्यात आली. पारंपरिक शस्त्रक्रियेप्रमाणे डोक्याची कवटी उघडण्याऐवजी नाकाच्या मार्गाने मेंदूच्या तळाशी असलेल्या पिट्युटरी ग्रंथीपर्यंत पोहोचण्यात आले. त्यानंतर मायक्रोस्कोप आणि सूक्ष्म उपकरणांच्या मदतीने ट्युमर काढण्यात आला.या पद्धतीत योग्य रुग्णाची निवड करून नाकामार्गे शस्त्रक्रिया करता येते. त्यामुळे डोक्याची कवटी उघडण्याची गरज टाळता येऊ शकते. या रुग्णाच्या बाबतीत ट्युमर काढल्यानंतर दृष्टीशी संबंधित नसांवरील दाब कमी झाला आणि दृष्टीमध्ये सुधारणा दिसून आली..पिट्युटरी मॅक्रोएडेनोमा म्हणजे काय?पिट्युटरी ग्रंथी ही मेंदूच्या तळाशी असते. शरीरातील अनेक महत्त्वाच्या संप्रेरकांचे (हार्मोन्स) नियंत्रण करण्याचे काम ही ग्रंथी करते. या ग्रंथीमध्ये एक सेंटीमीटरपेक्षा मोठा ट्युमर निर्माण झाल्यास त्याला ‘पिट्युटरी मॅक्रोएडेनोमा’ म्हटले जाते.ट्युमरचा आकार वाढल्यास जवळच्या दृष्टीच्या नसांवर दाब येऊ शकतो. परिणामी, अंधुक दिसणे किंवा दृष्टीचे क्षेत्र कमी होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे लक्षणे दिसल्यास वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार करणे महत्त्वाचे ठरते..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.सरकारी रुग्णालयात उपचार; रुग्णाला आर्थिक दिलासाअशा प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेसाठी खासगी कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये साधारण १५ ते २० लाख रुपये खर्च येऊ शकतो, अशी माहिती देण्यात आली. सिव्हिल रुग्णालयात ही शस्त्रक्रिया मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात करण्यात आल्याने रुग्णाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला.या शस्त्रक्रियेत भूलतज्ज्ञ डॉ. एस. के. सिंग यांच्यासह वैद्यकीय पथकाने सहभाग घेतला. रुग्णालयाचे संचालक डॉ. जी. पी. गुप्ता यांनी या यशाबद्दल डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. सरकारी रुग्णालयांमध्येही आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने गुंतागुंतीच्या आजारांवर उपचार करता येतात, हे या यशातून अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.