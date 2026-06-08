BRICS: सिल्क्यारा टनल रेस्क्यूचा पराक्रम पुन्हा चर्चेत; जागतिक मंचावर धामी सरकारच्या मॉडेलचा डंका

नैसर्गिक आपत्ती (Natural Disasters) आणि मुसळधार पावसामुळे होणाऱ्या दुर्घटनांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या उत्तराखंड राज्याने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या (Disaster Management) क्षेत्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली मजबूत पकड आणि ओळख सिद्ध केली आहे. .भारताच्या अध्यक्षतेखाली ओडिशामधील पुरी (Puri, Odisha) येथे ३ ते ५ जून २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या 'ब्रिक्स आपत्ती जोखीम निवारण' (BRICS Disaster Risk Reduction - DRR) वर्किंग ग्रुपच्या दुसऱ्या तांत्रिक बैठकीत उत्तराखंडच्या आपत्ती व्यवस्थापन मॉडेलचे मुक्तकंठाने कौतुक करण्यात आले..या तीन दिवसीय अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इंडोनेशिया अशा ११ ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांचे वरिष्ठ अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते सहभागी झाले होते. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी शाश्वत आर्थिक व्यवस्था आणि पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) बळकट करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता..मी कबड्डीचा खेळाडू! इतरांप्रमाणे मलाही न्याय....; नाराजीच्या चर्चेवर भुजबळ काय म्हणाले?.आंतरराष्ट्रीय मंचावर 'सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू'ची गूंजया जागतिक परिषदेत उत्तराखंडचे प्रतिनिधित्व SDRF चे सेनानायक अर्पण यदुवंशी (IPS) आणि ULMMC चे संचालक शांतनु सरकार यांनी केले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी उत्तराखंड राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (USDMA) देखरेखीखाली विकसित केलेल्या आधुनिक प्रणालीवर एक सविस्तर सादरीकरण (Presentation) दिले..या सादरीकरणादरम्यान त्यांनी हिमालयातील कठीण भौगोलिक परिस्थिती, भूस्खलन (Landslides), ढगफुटी, ग्लेशियर वितळल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या तलावांचे धोके आणि चारधाम यात्रेतील आव्हाने जागतिक तज्ज्ञांसमोर मांडली. विशेषतः संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या 'सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन' (Silkyara Tunnel Rescue) आणि धराली येथील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या यशस्वी मोहिमेची यशोगाथा यावेळी सांगण्यात आली.परिषदेतील जागतिक प्रतिनिधींनी या मोहिमेला कठीण परिस्थितीत दाखवलेला संयम, आधुनिक तंत्रज्ञान, चोख प्रशासकीय समन्वय आणि मानवी संवेदनशीलतेचे जगभरातील सर्वोत्तम उदाहरण म्हणून गौरव section दिला..Pune PMP Bus Service: घराबाहेर पडताच पाच मिनिटांत बस; पीएमपीचे ‘ट्रिपल फाइव्ह’ मॉडेल, वर्षअखेर १७१५ नवीन बस दाखल होणार.मुख्यमंत्री धामी यांचे विजन आणि 'SDRF' ची तत्परताSDRF चे सेनानायक अर्पण यदुवंशी यांनी सांगितले की, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) यांच्या आपत्ती व्यवस्थापनाप्रती असलेल्या अत्यंत संवेदनशील आणि सक्रिय दृष्टिकोनामुळेच राज्यातील विविध यंत्रणांमधील समन्वय मजबूत झाला आहे. पर्वतीय राज्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन केवळ मदत आणि बचावापुरते मर्यादित राहू शकत नाही, तर त्यासाठी स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आणि आधुनिक पाळत ठेवणारी यंत्रणा आवश्यक आहे"..आपत्ती व्यवस्थापन सचिव विनोद कुमार सुमन यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या डिजिटल मोहिमेची माहिती देताना संचालक शांतनु सरकार म्हणाले की, 'भू-स्थानिक तंत्रज्ञान' (Geospatial Technology), रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा अॅनालिटिक्स (Data Analytics) यामुळे आपल्याला आपत्तीची पूर्वसूचना मिळवणे आणि होणारे नुकसान न्यूनतम करणे शक्य झाले आहे, जे भविष्यातील आव्हानांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.ब्रिक्स देशांच्या या महाबैठकीत उत्तराखंडच्या मॉडेलला मिळालेली ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि सन्मान म्हणजे राज्यातील SDRF आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अविरत कष्टाचे मोठे यश मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.