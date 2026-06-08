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BRICS: सिल्क्यारा टनल रेस्क्यूचा पराक्रम पुन्हा चर्चेत; जागतिक मंचावर धामी सरकारच्या मॉडेलचा डंका

Global Recognition of Silkyara Tunnel Rescue Operation: BRICS परिषदेत सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन आणि उत्तराखंडचे आपत्ती व्यवस्थापन मॉडेल यांचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले.
BRICS

BRICS

esakal

प्रशांत पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
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नैसर्गिक आपत्ती (Natural Disasters) आणि मुसळधार पावसामुळे होणाऱ्या दुर्घटनांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या उत्तराखंड राज्याने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या (Disaster Management) क्षेत्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली मजबूत पकड आणि ओळख सिद्ध केली आहे.

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