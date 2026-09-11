BRICS Summit Food: सत्तू, मखाना अन् काश्मिरी पदार्थ... ब्रिक्स परिषदेतले शाही मेन्यू कोणते? नॉनव्हेज आहे का?

New Delhi BRICS hospitality: दिनांक १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत आयोजित होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत जगभरातून येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना भारताच्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीची चव चाखायला मिळणार आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडत असलेल्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण आणि यूएईसह सदस्य देशांचे प्रमुख व भागीदार देशांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत करतील..या शिखर परिषदेचे मुख्य आयोजन भारत मंडपम येथे होणार असले, तरी परदेशी पाहुण्यांच्या आदरातिथ्याची जय्यत तयारी नवी दिल्लीतील नामांकित हॉटेल्समध्येही पूर्ण झाली आहे. पाहुण्यांना केवळ आलिशान सेवा-सुविधा न देता त्यांना भारतीय संस्कृती आणि खाद्यपरंपरेशी जोडण्याचा विशेष प्रयत्न केला जात आहे..Sugarcane Crisis : महाराष्ट्राचे ठरले, कर्नाटकातील गळीत हंगाम कधी? साखर कारखान्यांना दुहेरी फटका बसण्याची शक्यता; उताऱ्यात घट अन् दराचाही परिणाम.नवी दिल्लीतील प्रसिद्ध 'ताज महल हॉटेल'ने ब्रिक्स प्रतिनिधींसाठी 'ट्रेडिशन टू टेबल' या विशेष संकल्पनेखाली पारंपारिक खाद्यपदार्थांची मेजवानी तयार केली आहे. यामध्ये भारताच्या विविध राज्यांतील वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे..या खास मेन्यूमध्ये काश्मीरचे मसालेदार अक्रोड, जुन्या दिल्लीचे मैदा काजू, महाराष्ट्राची प्रसिद्ध बाकरवडी, राजस्थानची मिनी कचोरी, बंगालची कुचो निमकी आणि तामिळनाडूचा कुरकुरीत मुरुक्कू अशा विविध स्नॅक्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त मांसाहारी पदार्थांमध्ये लज्जतदार गलौटी कबाबही पाहुण्यांना वाढले जातील..ST Bus Accident : येरमाळा घाटात बसचा अपघात! प्रवाशांनी प्रत्यक्ष मृत्यूचा साक्षात्कार अनुभवल्याची थरारक घटना, क्षणार्धात बस सुमारे २० ते २५ फूट खोल खड्ड्यात कोसळली.या शिखर परिषदेत बिहारची पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष आकर्षण ठरणार आहे. परदेशी पाहुणे आणि आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष मीडिया किटमध्ये बिहारचे सत्तू आणि मखाना यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय ओडिशाची प्रसिद्ध कोरापुट कॉफी आणि गुजरातच्या हस्तकलेलाही या परिषदेत विशेष स्थान देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.